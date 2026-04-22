इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स मैच में महेंद्र सिंह धोनी के खेलने की संभावना बढ़ गई है। 44 साल के इस दिग्गज खिलाड़ी ने मंगलवार (21 अप्रैल) को इस सीजन में पहली बार विकेटकीपिंग का अभ्यास किया है। 40 मिनट के सत्र में सरफराज खान और उर्विल पटेल की बल्लेबाजी के दौरान धोनी विकेट के पीछे थे।

पहली बार विकेटकीपिंग का अभ्यास

चेन्नई सुपर किंग्स के कई अभ्यास सत्र देखने वालों का कहना है कि यह पहली बार था जब उन्होंने झारखंड के क्रिकेटर को नेट्स के पीछे विकेटकीपिंग की ड्रिल करते देखा। विकेटकीपिंग का अभ्यास करने के बाद धोनी ने लगभग एक घंटे बल्लेबाजी का अभ्यास किया। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों का सामना करने के बाद थ्रो डाउन लिया।

धोनी दो हफ्ते से ज्यादा समय से नहीं खेले

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पहले छह मैचों में नहीं खेल पाए। फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले जानकारी दी थी कि धोनी पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में आठवें नंबर पर है। वह चार मैच हारी है और दो जीती है।

Rule No. 1: Don’t step out when Thala’s behind the stumps

Rule No. 2: Read Rule No. 1 again 😂💪#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/mPYUIb3yuW — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चोट बड़ी समस्या

धोनी मैच के दौरान होटल में रहे, लेकिन वह अभ्यास सत्र में लगातार दिखे हैं। थ्रोडाउन लेते वक्त वह किसी तकलीफ में नहीं दिखे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना समस्या का विषय है। पिछले हफ्ते खलील अहमद और आयुष म्हात्रे चोटिल हो गए। दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। फिलहाल दोनों के विकल्प का ऐलान नहीं किया गया है।

मुंबई इंडियंस से जुड़े विल जैक्स

चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स टीम के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को टीम के साथ अभ्यास किया। मुंबई इंडियंस ने सोमवार को गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार चार के बाद जीत दर्ज की।

सनराइजर्स-दिल्ली मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 में लगातार तीसरी जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अंक-तालिका में टॉप 3 में जगह बना ली। इसका नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है। ऑरेंज कैप पर 135 रन की पारी खेलते हुए अभिषेक का कब्जा है। पर्पल कैप की रेस में एशान मलिंगा भी आ चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।