इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रनों से हरा दिया। यह रन की लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी जीत थी। उसने पहली बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार थी। वह पहली बार 100 से ज्यादा रनों से हारी।

आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) को हराया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उसने 2016 में गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया था। आरसीबी ने चार बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की है। मुंबई इंडियंस ने तीन, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2-2 बार जीत हासिल की है।

IPL रिकॉर्ड आईपीएल में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत इंडियन प्रीमियर लीग का संपूर्ण डेटा डैशबोर्ड · 2008–2026 सबसे बड़ा अंतर 146 रन रिकॉर्डधारी MI (2017) सर्वाधिक RCB — 4 बार नया प्रवेश CSK 103

चार्ट तालिका रैंकिंग सभी टीमें MI RCB KKR SRH अन्य 1 MI MI रन 146 2 RCB RCB रन 144 3 KKR KKR रन 140 4 RCB RCB रन 138 5 RCB RCB रन 130 6 SRH SRH रन 118 7 RCB RCB रन 112 8 Kings XI PBKS रन 111 9 SRH SRH रन 110 10 KKR KKR रन 106 11 RR RR रन 105 12 CSK नया CSK रन 103 13 MI MI रन 102 14 MI MI रन 100 # विजेता अंतर विपक्षी मैदान तारीख 1 MI 146 रन v दिल्ली दिल्ली 6 मई 2017 2 RCB 144 रन v गुज लायंस बेंगलुरू 14 मई 2016 3 KKR 140 रन v RCB बेंगलुरू 18 अप्रैल 2008 4 RCB 138 रन v किंग्स XI बेंगलुरू 6 मई 2015 5 RCB 130 रन v वॉरियर्स बेंगलुरू 23 अप्रैल 2013 6 SRH 118 रन v RCB हैदराबाद 31 मार्च 2019 7 RCB 112 रन v RR जयपुर 14 मई 2023 8 Kings XI 111 रन v RCB धर्मशाला 17 मई 2011 9 SRH 110 रन v KKR दिल्ली 25 मई 2025 10 KKR 106 रन v DC विशाखापत्तनम 3 अप्रैल 2024 11 RR 105 रन v दिल्ली वानखेड़े 30 मई 2008 12 CSK नया 103 रन v MI वानखेड़े 23 अप्रैल 2026 13 MI 102 रन v KKR ईडन गार्डन्स 9 मई 2018 14 MI 100 रन v RR जयपुर 1 मई 2025 1 MI 146 रन 2 RCB 144 रन 3 KKR 140 रन 4 RCB 138 रन 5 RCB 130 रन 6 SRH 118 रन 7 RCB 112 रन 8 Kings XI 111 रन 9 SRH 110 रन 10 KKR 106 रन 11 RR 105 रन 12 CSK नया 103 रन 13 MI 102 रन 14 MI 100 रन स्रोत: ESPN Cricinfo · IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · डेटा 23 अप्रैल 2026 तक Jansatta InfoGenIE

सचिन तेंदुलकर कैसे बने 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर?

मार्क मस्कारेन्हास से जुड़ने से पहले सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा विज्ञापन करार सालाना लगभग 16 लाख रुपये का था। मार्क मस्कारेन्हास ने उनके साथ पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये का करार किया। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया। पूरी खबर पढ़ें।

मुंबई-CSK मैच के बाद अंकतालिका

आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को 103 रन से हराया और अंकतालिका में जबरदस्त छलांग लगाई जबकि मुंबई और नीचे आ गई। वहीं संजू सैमसन ने शतकीय पारी के दम पर आरेंज कैप की रेस में वैभव और गिल को पीछे छोड़ दिया जबकि अंशुल कंबोज ने फिर से पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।