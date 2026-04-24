इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रनों से हरा दिया। यह रन की लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी जीत थी। उसने पहली बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार थी। वह पहली बार 100 से ज्यादा रनों से हारी।

आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) को हराया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उसने 2016 में गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया था। आरसीबी ने चार बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की है। मुंबई इंडियंस ने तीन, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2-2 बार जीत हासिल की है।

IPL रिकॉर्ड
आईपीएल में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत
इंडियन प्रीमियर लीग का संपूर्ण डेटा डैशबोर्ड · 2008–2026
सबसे बड़ा अंतर
146 रन
रिकॉर्डधारी
MI (2017)
सर्वाधिक
RCB — 4 बार
नया प्रवेश
CSK 103
1
MI
6 मई 2017 · दिल्ली
MI
146
रन
2
RCB
14 मई 2016 · बेंगलुरू
RCB
144
रन
3
KKR
18 अप्रैल 2008 · बेंगलुरू
KKR
140
रन
4
RCB
6 मई 2015 · बेंगलुरू
RCB
138
रन
5
RCB
23 अप्रैल 2013 · बेंगलुरू
RCB
130
रन
6
SRH
31 मार्च 2019 · हैदराबाद
SRH
118
रन
7
RCB
14 मई 2023 · जयपुर
RCB
112
रन
8
Kings XI
17 मई 2011 · धर्मशाला
PBKS
111
रन
9
SRH
25 मई 2025 · दिल्ली
SRH
110
रन
10
KKR
3 अप्रैल 2024 · विशाखापत्तनम
KKR
106
रन
11
RR
30 मई 2008 · वानखेड़े
RR
105
रन
12
CSK नया
23 अप्रैल 2026 · वानखेड़े
CSK
103
रन
13
MI
9 मई 2018 · ईडन गार्डन्स
MI
102
रन
14
MI
1 मई 2025 · जयपुर
MI
100
रन
# विजेता अंतर विपक्षी मैदान तारीख
1MI146 रनv दिल्लीदिल्ली6 मई 2017
2RCB144 रनv गुज लायंसबेंगलुरू14 मई 2016
3KKR140 रनv RCBबेंगलुरू18 अप्रैल 2008
4RCB138 रनv किंग्स XIबेंगलुरू6 मई 2015
5RCB130 रनv वॉरियर्सबेंगलुरू23 अप्रैल 2013
6SRH118 रनv RCBहैदराबाद31 मार्च 2019
7RCB112 रनv RRजयपुर14 मई 2023
8Kings XI111 रनv RCBधर्मशाला17 मई 2011
9SRH110 रनv KKRदिल्ली25 मई 2025
10KKR106 रनv DCविशाखापत्तनम3 अप्रैल 2024
11RR105 रनv दिल्लीवानखेड़े30 मई 2008
12CSK नया103 रनv MIवानखेड़े23 अप्रैल 2026
13MI102 रनv KKRईडन गार्डन्स9 मई 2018
14MI100 रनv RRजयपुर1 मई 2025
सभी आंकड़े ESPN Cricinfo से · ऑरेंज = जीत का अंतर · हरा = नई एंट्री
1
MI
146 रन
v दिल्ली · 2017 · दिल्ली
2
RCB
144 रन
v गुज लायंस · 2016 · बेंगलुरू
3
KKR
140 रन
v RCB · 2008 · बेंगलुरू
4
RCB
138 रन
v किंग्स XI · 2015 · बेंगलुरू
5
RCB
130 रन
v वॉरियर्स · 2013 · बेंगलुरू
6
SRH
118 रन
v RCB · 2019 · हैदराबाद
7
RCB
112 रन
v RR · 2023 · जयपुर
8
Kings XI
111 रन
v RCB · 2011 · धर्मशाला
9
SRH
110 रन
v KKR · 2025 · दिल्ली
10
KKR
106 रन
v DC · 2024 · विशाखापत्तनम
11
RR
105 रन
v दिल्ली · 2008 · वानखेड़े
12
CSK नया
103 रन
v MI · 2026 · वानखेड़े
13
MI
102 रन
v KKR · 2018 · ईडन गार्डन्स
14
MI
100 रन
v RR · 2025 · जयपुर
स्रोत: ESPN Cricinfo · IPL आधिकारिक रिकॉर्ड · डेटा 23 अप्रैल 2026 तक
Jansatta InfoGenIE

सचिन तेंदुलकर कैसे बने 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर?

मार्क मस्कारेन्हास से जुड़ने से पहले सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा विज्ञापन करार सालाना लगभग 16 लाख रुपये का था। मार्क मस्कारेन्हास ने उनके साथ पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये का करार किया। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया। पूरी खबर पढ़ें

मुंबई-CSK मैच के बाद अंकतालिका

आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को 103 रन से हराया और अंकतालिका में जबरदस्त छलांग लगाई जबकि मुंबई और नीचे आ गई। वहीं संजू सैमसन ने शतकीय पारी के दम पर आरेंज कैप की रेस में वैभव और गिल को पीछे छोड़ दिया जबकि अंशुल कंबोज ने फिर से पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। पूरी खबर पढ़ें