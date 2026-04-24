इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रनों से हरा दिया। यह रन की लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी जीत थी। उसने पहली बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी हार थी। वह पहली बार 100 से ज्यादा रनों से हारी।
आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) को हराया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। उसने 2016 में गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया था। आरसीबी ने चार बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की है। मुंबई इंडियंस ने तीन, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 2-2 बार जीत हासिल की है।
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|विजेता
|अंतर
|विपक्षी
|मैदान
|तारीख
|1
|MI
|146 रन
|v दिल्ली
|दिल्ली
|6 मई 2017
|2
|RCB
|144 रन
|v गुज लायंस
|बेंगलुरू
|14 मई 2016
|3
|KKR
|140 रन
|v RCB
|बेंगलुरू
|18 अप्रैल 2008
|4
|RCB
|138 रन
|v किंग्स XI
|बेंगलुरू
|6 मई 2015
|5
|RCB
|130 रन
|v वॉरियर्स
|बेंगलुरू
|23 अप्रैल 2013
|6
|SRH
|118 रन
|v RCB
|हैदराबाद
|31 मार्च 2019
|7
|RCB
|112 रन
|v RR
|जयपुर
|14 मई 2023
|8
|Kings XI
|111 रन
|v RCB
|धर्मशाला
|17 मई 2011
|9
|SRH
|110 रन
|v KKR
|दिल्ली
|25 मई 2025
|10
|KKR
|106 रन
|v DC
|विशाखापत्तनम
|3 अप्रैल 2024
|11
|RR
|105 रन
|v दिल्ली
|वानखेड़े
|30 मई 2008
|12
|CSK नया
|103 रन
|v MI
|वानखेड़े
|23 अप्रैल 2026
|13
|MI
|102 रन
|v KKR
|ईडन गार्डन्स
|9 मई 2018
|14
|MI
|100 रन
|v RR
|जयपुर
|1 मई 2025
सचिन तेंदुलकर कैसे बने 100 करोड़ की डील वाले पहले क्रिकेटर?
मार्क मस्कारेन्हास से जुड़ने से पहले सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा विज्ञापन करार सालाना लगभग 16 लाख रुपये का था। मार्क मस्कारेन्हास ने उनके साथ पांच साल के लिए 25 करोड़ रुपये का करार किया। साल 2001 में सचिन तेंदुलकर के साथ 100 करोड़ रुपये का करार किया। पूरी खबर पढ़ें।
मुंबई-CSK मैच के बाद अंकतालिका
आईपीएल 2026 के 33वें मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को 103 रन से हराया और अंकतालिका में जबरदस्त छलांग लगाई जबकि मुंबई और नीचे आ गई। वहीं संजू सैमसन ने शतकीय पारी के दम पर आरेंज कैप की रेस में वैभव और गिल को पीछे छोड़ दिया जबकि अंशुल कंबोज ने फिर से पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया। पूरी खबर पढ़ें।