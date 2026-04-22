इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को दो पुराने प्रतिद्वंद्वी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स भिड़ेंगे। इस मैच से पहले मंगलवार (21 अप्रैल) को अभ्यास सत्र के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज दीपक चाहर पहुंचे। दीपक चाहर पहले चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। उनका धोनी के साथ भाई जैसा रिश्ता है। धोनी और वह उनसे मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।

मुंबई इंडियंस ने बुधवार (22 अप्रैल) को वीडियो शेयर किया। इसमें एक बार फिर धोनी का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। उन्होंने दीपक चाहर से कहा, ‘तुम आया साथ में कैमरा लेके आया। भगाओ इसको।’ फिर दीपक चाहर ने कैमरामैन से कहा, ‘अरे यार भैया जाओ आप।’फिर धोनी ने कहा, ‘हां वरना बात नहीं कर पाएंगे।’ इसके बाद चाहर ने धोनी के पैर छूए।

Cameraman be like… chalo theek hai 🫠 pic.twitter.com/KqzXsYc9h3 — Mumbai Indians (@mipaltan) April 22, 2026

दीपक चाहर ने धोनी को स्लेज किया

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान दीपक चाहर ने धोनी को स्लेज करते देखा गया था। धोनी जब बल्लेबाजी करने आए थे तो चाहर ने यह दिखाना चाहा था कि वह सिली पॉइंट पर फील्डिंग करेंगे। मैच के बाद धोनी को चाहर को बल्ले से पीछे मारते देखा गया था।

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की हालत खराब

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों की हालत एक जैसी है। दोनों ने छह-छह मैच खेले हैं। दोनों को दो-दो मैच में जीत मिली है। मुंबई इंडियंस सातवें नंबर और चेन्नई सुपर किंग्स आठवें नंबर पर है। पंजाब किंग्स फिलहाल शीर्ष पर है। वह 6 में से 5 मैच जीती है। एक मैच बारिश से धुल गया। उसके 11 अंक हैं। पूरी खबर पढ़ें।

केएल राहुल की चूक दिल्ली कैपिटल्स पर पड़ी भारी

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 135 रन की बेहतरीन नाबाद पारी खेली। इस पारी में उन्हें केएल राहुल ने 50 रन पर एक बड़ा जीवनदान भी दिया था। राहुल की यह चूक दिल्ली पर भारी पड़ गई। पूरी खबर पढ़ें।