इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खइलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे के विकल्प का ऐलान किया। म्हात्रे को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी। इसके कारण वह आईपीएल 2026 के पूरे सत्र से बाहर हो गए। चेन्नई सुपर किंग्स ने म्हात्रे की जगह तेज गेंदबाज आकाश मधवाल को जोड़ा है। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं।

आकाश मधवाल ने मुंबई इंडियंस का 2023 और 2024 में प्रतिनिधित्व किया। 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले। उन्होंने 17 मैचों में 23 विकेट लिए है। उनके नाम पारी में पांच विकेट लेने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के 2023 में एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने मधवाल को 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था।

आयुष म्हात्रे ने जड़े थे 2 अर्धशतक

भारत को 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 6 मैचों में दो अर्धशतक जड़े थे। वह अबतक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्हें बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। म्हात्रे के अलावा तेज गेंदबाज खलील अहमद भी चोटिल होने के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने खलील के विकल्प का ऐलान अभी नहीं किया है।

🚨 Player Replacement 🚨@ChennaiIPL sign Akash Madhwal as a replacement for the injured Ayush Mhatre.



More Details 🔽 | #TATAIPL | #KhelBindaas https://t.co/2NAEWMDYY0 — IndianPremierLeague (@IPL) April 23, 2026

नांद्रे बर्गर पर जुर्माना

नांद्रे बर्गर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा किया। इसके कारण अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन हुआ। इसके तहत ऐसी भाषा और इशारों पर रोक है, जिससे विपक्षी खिलाड़ी को गुस्सा आ सकता है। पूरी खबर पढ़ें।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव तय

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में स्पेंसर जॉनसन को मौका मिलना तय है। आयुष म्हात्रे की जगह उर्विल पटेल खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर मैच से पहले फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।