इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुरुवार (23 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव तय हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सीजन का पहला मैच खेलते दिख सकते हैं। धोनी ने मंगलवार (21 अप्रैल) को पूरा ट्रेनिंग सेशन करने के बाद बुधवार ( 22 अप्रैल) को नेट्स पर तेज गेंदबाजों और थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट्स का सामना करते हुए काफी समय बिताया, लेकिन यह देखना बाकी है कि पूर्व कप्तान मैच के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं।

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस ने कहा कि मैच से पहले धोनी के खेलने पर फैसला लिया जाएगा। धोनी खेलें या नहीं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में दो बदलाव होने तय हैं। सिमंस ने यह साफ किया कि स्पेंसर जॉनसन को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मौका मिलेगा। इसके अलावा आयुष म्हात्रे चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह उर्विल पटेल को मौका मिल सकता है।

केवल 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही चेन्नई

जॉनसन को मैथ्यू शॉर्ट की जगह मौका मिल सकता है। अगर धोनी खेलते हैं तो सरफराज खान या मुकेश चौधरी में से एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। जॉनसन के खेलने से मुकेश के बाहर बैठने की संभावना अधिक है। चेन्नई सुपर किंग्स तीन विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वह 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ ही उतर सकती है।

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, एमएस धोनी (विकेटकीपर), अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, गुरजपनीत सिंह।

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, एमएस धोनी, अकील हुसैन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जकारी फाउल्केस।

वैभव सूर्यवंशी ने 8 रन बनाकर भी IPL में रचा इतिहास

वैभव सूर्यवंशी का बल्ला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खास कमाल नहीं कर पाया। उन्होंने 11 गेंद पर 8 रन ही बनाए लेकिन फिर भी इतिहास रच दिया। उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड बनाकर 8 बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। पूरी खबर पढ़ें।