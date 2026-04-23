इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (23 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की माता का निधन हो गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्स पर खुद इसकी जानकारी दी। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेब्यू करने वाले मुकेश ने अबतक 19 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2026 में वह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए केवल एक मैच खेले हैं। उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में मौका मिला था। मुकेश ने 2 विकेट झटके थे।

मुकेश ने ट्रेविस हेड और इशान किशान को आउट किया था। उन्होंने 2 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट झटके थे। चोटिल खलील अहमद की जगह उन्हें मौका मिला था। माता की निधन के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकेश खेलने के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं यह जानकारी सामने नहीं आई है।

The CSK family mourns the passing of Mukesh Choudhary’s mother.



We stand with Mukesh and his family, keeping them in our thoughts and prayers during this incredibly difficult time. — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 23, 2026

मुकेश चौधरी का आईपीएल करियर

आईपीएल में 17 मैच में 28.58 के औसत और 9.96 के इकॉनमी से 19 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी को पहली बार 2022 में आईपीएल में मौका मिला था। इससे पहले वह चेन्नई सुपर किंग्स के नेट गेंदबाज थे। 2022 में वह 16 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 19 रन देकर 3 विकेट लिए थे। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 विकेट लेकर मैच जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

2022 के बाद सिर्फ 4 मैच ही खेल पाए मुकेश

मुकेश चौधरी के पास नई गेंद से स्विंग कराने की काबिलियत है। वह आईपीएल 2023 में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। 2024 में 1 और 2025 में सिर्फ 2 मैच खेल पाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग 11 में तीन बदलाव कर सकती है। महेंद्र सिंह धोनी भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आयुष म्हात्रे की जगह उर्विल पटेल और मैथ्यू शॉर्ट की जगह स्पेंसर जॉनसन खेल सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें।