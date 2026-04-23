इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अबतक संघर्ष करते दिखे हैं। उन्होंने 6 पारियों में 13.66 के औसत और 112.32 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए हैं। 28 उनका सर्वोच्च स्कोर है। ऋतुराज के पास मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके फॉर्म वापस हासिल करने का मौका होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का मुंबई इंडियंस और उसके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है।
ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 मैचों में 41.57 के औसत और 151 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए हैं। इसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीते पांच मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7, नाबाद 40, 30, 69 और 53 रन बनाए हैं। ऋतुराज का जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार है। उन्होंने 17 गेंद पर 29 रन बनाए हैं। एक भी बार आउट नहीं हुए हैं। बुमराह के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 170.58 का है। उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए हैं।
बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड
मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव तय
चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में स्पेंसर जॉनसन को मौका मिलना तय है। आयुष म्हात्रे की जगह उर्विल पटेल खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर मैच से पहले फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।
नांद्रे बर्गर पर जुर्माना
नांद्रे बर्गर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा किया। इसके कारण अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन हुआ। इसके तहत ऐसी भाषा और इशारों पर रोक है, जिससे विपक्षी खिलाड़ी को गुस्सा आ सकता है। पूरी खबर पढ़ें।