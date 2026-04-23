इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अबतक संघर्ष करते दिखे हैं। उन्होंने 6 पारियों में 13.66 के औसत और 112.32 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए हैं। 28 उनका सर्वोच्च स्कोर है। ऋतुराज के पास मुंबई इंडियंस के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके फॉर्म वापस हासिल करने का मौका होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का मुंबई इंडियंस और उसके स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है।

ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 9 मैचों में 41.57 के औसत और 151 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए हैं। इसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीते पांच मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7, नाबाद 40, 30, 69 और 53 रन बनाए हैं। ऋतुराज का जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार है। उन्होंने 17 गेंद पर 29 रन बनाए हैं। एक भी बार आउट नहीं हुए हैं। बुमराह के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 170.58 का है। उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए हैं।

IPL 2026 — CSK vs MI ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2026 फॉर्म vs मुंबई इंडियंस और बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड CSK vs MI IPL 2026 — अब तक (संघर्ष) 6 पारियां 82 कुल रन 13.66 औसत 112.32 स्ट्राइक रेट 28 सर्वोच्च स्कोर मुंबई इंडियंस के खिलाफ करियर रिकॉर्ड 9 मैच 241 कुल रन 41.57 औसत 151 स्ट्राइक रेट MI के खिलाफ पिछले 5 मैचों के स्कोर: 7 40* 30 69 53 * = नाबाद | 3 अर्धशतक करियर में MI के खिलाफ बुमराह के खिलाफ रिकॉर्ड 17 गेंदें खेलीं 29 रन बनाए 170.58 स्ट्राइक रेट 2+2 चौके + छक्के एक भी बार आउट नहीं स्रोत: IPL आधिकारिक रिकॉर्ड Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव तय

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में स्पेंसर जॉनसन को मौका मिलना तय है। आयुष म्हात्रे की जगह उर्विल पटेल खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर मैच से पहले फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।

नांद्रे बर्गर पर जुर्माना

नांद्रे बर्गर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा किया। इसके कारण अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन हुआ। इसके तहत ऐसी भाषा और इशारों पर रोक है, जिससे विपक्षी खिलाड़ी को गुस्सा आ सकता है। पूरी खबर पढ़ें।