IPL 2026 MI Team Analysis: मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है और इस टीम के नाम पर 5 खिताब दर्ज हैं। इस टीम की नजर अब छठी बार चैंपियन बनने पर है और इस टीम में जिस तरह से खिलाड़ी हैं उससे से संभव भी दिख रहा है। मुंबई की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है और इसमें मौजूदा भारतीय टी20 टीम के कई स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं।

मुंबई की नजर छठी बार खिताबी जीत हासिल करने पर है और हार्दिक पंड्या की कप्तानी में ये टीम ऐसा करने में सक्षम है। पिछले सीजन में मुंबई प्लेऑफ में पहुंची थी, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार ये टीम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में मुंबई ने अपनी कोर टीम को बनाए रखा था और कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़कर टीम को और मजबूत बनाया था। आइए जानते हैं कि इस टीम की ताकत और कमजोरी इस सीजन में क्या होगी।

मुंबई इंडियंस की ताकत

मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत है इस टीम में कई स्टार भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी। रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा,हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी इस टीम को बेहद ताकतवर बनाते हैं। इस टीम की बैटिंग काफी घातक दिखती है जिसमें रोहित, डिकॉक, तिलक, सूर्या, हार्दिक, विल जैक्स, नमनधीर जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं।

मुंबई की टीम में हार्दिक पंड्या, रदरफोर्ड, विल जैक्स जैसे स्टार ऑलराउंडर्स हैं जबकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी बैटिंग क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। बोल्ट और दीपक चाहर नई गेंद को स्विंग करवाकर विरोधी बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हैं तो वहीं बुमराह संकट मोचक हैं जो डेथ ओवर्स, पावरप्ले या फिर मध्य में भी विकेट निकालने का दम रखते हैं।

इस टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या जरूर हैं, लेकिन इस टीम में टी20 विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं जो संकट की स्थिति में टीम के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हार्दिक को रोहित और सूर्यकुमार का पूरा साथ मिलेगा और इन दोनों के अनुभव का टीम को काफी फायदा भी मिलेगा।

मुंबई इंडियंस की कमजोरी

इस टीम की सबसे कमजोर कड़ी स्पिन गेंदबाजी है। पीयूष चावला के संन्यास के बाद टीम के मुख्य स्पिनर अब मिचेल सैंटनर ही हैं। सैंटनर भारत के कितने उपयोगी साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आईपीएल में स्पिनर्स की खूब पिटाई होती है। सैंटनर के अलावा टीम में मयंक मार्कंडे और अल्लाह गजनफर भी हैं, लेकिन ये कितने प्रभावी साबित हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी।

इस टीम के खिलाड़ी जैसे की जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, दीपक चाहर का चोट से पुराना नाता रहा है। अगर आईपीएल के बीच ये चोटिल हो जाते हैं तो इससे टीम का कांबिनेशन बिगड़ सकता है। वहीं रोहित शर्मा की भी उम्र हो रही है और टीम उनको किस तरह से इस्तेमाल करती है ये भी अहम होगा।

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, विल जैक्स/रदरफोर्ड, नमनधीर, दीपक चाहर, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह।

आईपीएल 2026 के लिए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलेटन, रॉबिन मिंज, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत।

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