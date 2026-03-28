इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार (28 मार्च) को खुद इसकी जानकारी दी।

चेन्नई सुपर किंग्स को सोमवार (30 मार्च) को आईपीएल 2026 में अभियान की शुरुआत गुवाहाटी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करेगी। इससे पहले धोनी के चोटिल होने की खबर सामने आई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा,’ पिंडली में खिंचाव के कारण महेंद्र सिंह धोनी रिहैब से गुजर रहे हैं। उनके पहले दो हफ्ते खेलने की संभावना नहीं है। गेट वेल सून थाला।’

क्या धोनी का यह आखिरी सीजन होगा?

चेन्नई सुपर किंग्स के पास बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन का विकल्प है। संजू को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रेड किया। ऐसे में यह संभवतः यह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन हो। बीते कुछ सालों में धोनी ने काफी नीचे बल्लेबाजी की है। वह फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं।