इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में चेन्नई सुपर किंग्स(CSK)के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उपलब्ध होंगे, लेकिन हो सकता है कि वह कुछ मैचों में वह प्लेइंग 11 से बाहर रहें। धोनी जुलाई 2026 में 45 साल के हो जाएंगे और समाचार एजेंसी पीटीआई को चेन्नई सुपर किंग्स के एक सूत्र ने बताया कि वह इस आईपीएल सीजन फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी की उपलब्धता के कारण वह कुछ लीग मैचों में बेंच पर दिख सकते हैं।

पीटीआई से चेन्नई सुपर किंग्स के सूत्र ने धोनी को लेकर कहा, ‘हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि वह चेन्नई आ रहे हैं और उन्होंने इस सीजन के लिए खद उपलब्ध बताया है। वह हर मैच खेलेंगे या नहीं इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते।’ इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण पिछले दो सीजन में बतौर बल्लेबाज धोनी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। वह अंत के ओवरों में कुछ गेंद खेलने आते रह हैं।

चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2026 में तीन विकेटकीपर

चेन्नई सुपर किंग्स के पास आईपीएल 2026 में तीन विकेटकीपर हैं। धोनी की अनुपलब्धता में सैमसन का कीपिंग करना तय है। इसके अलावा उर्विल पटेल भी हैं। कार्तिक शर्मा को फ्रेंचाइजी ने 14.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। शिवम दुबे के साथ उन्हें बतौर फिनिशर तैयार किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में धोनी अपने घुटने और पीठ से जुड़ी दिक्कतों के साथ आईपीएल में खेले हैं।

केवल चेपक में खेलते दिख सकते हैं धोनी

कम अंतराल पर मैच होने के कारण धोनी के लिए इस उम्र में विकेटकीपिंग भारी पड़ सकता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि धोनी चेपक में चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैचों में खेलेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी उनकी लोकप्रियता को भुनानी चाहेगी। उनके खेलने पर चेपक स्टेडियम फुल हाउस होगा। चेन्नई सुपर किंग्स का बीते दो सीजन में प्रदर्शन काफी खराब रहा है। हालांकि,टीम 2023 में पांचवीं बार खिताब जीती थी।

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिट विकेट होने वाले तीसरे बल्लेबाज बने दुशन हेमंता, पंड्या के क्लब में शामिल