नजफगढ़ की गलियों से निकला एक लड़का जिसने 18 साल की उम्र तक लेदर बॉल से खेला तक नहीं था, आज इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में अपनी स्विंग से दिग्गज बल्लेबाजों को चकमा दे रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के प्रिंस यादव ने न सिर्फ पिता की चिंता को गलत साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि जुनून और मेहनत के दम पर किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। कभी कांस्टेबल की नौकरी ठुकराने वाला यह लड़का अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है।

कुछ साल पहले तक नजफगढ़ में रहने वाले रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सब इंस्पेक्टर (एएसआई) राम निवास यादव अपने सबसे छोटे बेटे प्रिंस के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। प्रिंस की दिलचस्पी केवल टेनिस बॉल टूर्नामेंट में यॉर्कर गेंदबाजी करने में थी। इस युवा क्रिकेटर को खुद पर भरोसा था और उसने अपने पिता से सीधे शब्दों में कह दिया, ‘आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं अपने से कुछ कर लूंगा।’

अब बात करते हैं 2026 की। वह बेपरवाह दिखने वाला लड़का अपने वादे पर खरा उतर चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स का यह गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अक्षर पटेल और इशान किशन जैसे अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों के डिफेंस को भेदने में सफल रहा।

प्रिंस के पिता राम निवास ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ‘कोई भी पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होगा और मैं भी था। 18 साल की उम्र तक उसने चमड़े की गेंद से एक बार भी गेंदबाजी नहीं की थी। मैंने उसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर किया। वह शारीरिक रूप से फिट था, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं था क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था।’

राम निवास यादव ने आखिर अपने बेटे की जिद मान ली क्योंकि उनके पास प्रिंस का साथ देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। राम निवास यादव ने कहा, ‘बेटे की जिद है और हमें पूरा करना था। एक एएसआई के वेतन में कितना ही गुजारा हो पाता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने उसे अपनी इच्छा पूरी करने दी।’ प्रिंस यादव के शानदार प्रदर्शन के बाद अब नजफगढ़ के खेड़ा डाबर गांव से भी लोग उनके घर पर बधाई देने के लिए आने लगे हैं।

राम निवास यादव ने बताया, ‘पहले हमारे इस इलाके को लोग इसलिए जानते थे, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति साहिबा (प्रतिभा पाटिल) चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान का उद्घाटन करने (2012 में) यहां आई थी। अब हमारा इलाका क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध हो गया है।’ राम निवास के अनुसार प्रिंस यादव के पहले और अब तक के एकमात्र कोच अमित वशिष्ठ और भारत के अंडर-19 विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान ने उनके खेल में निखार लाने में अहम भूमिका निभाई।

राम निवास यादव ने कहा, ‘मैं अमित सर का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। उन्होंने प्रिंस को टेनिस टूर्नामेंट खेलते हुए देखा और उसे नजफगढ़ स्थित अपनी अकादमी से जुड़ने के लिए कहा। प्रदीप जी (सांगवान) भी अमित सर के शिष्य थे और उन्होंने प्रिंस को फिटनेस में मदद की।’ एक समय ऐसा भी था जब प्रिंस अपनी पीठ पर रेत की बोरी बांधकर धान के खेतों में दौड़ते थे ताकि उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा मजबूत बन जाए।

राम निवास ने बताया, ‘प्रदीप ने उसका बहुत मार्गदर्शन किया और अमित सर ने उसके खेल में सुधार किया। मैं डीपीएल (दिल्ली प्रीमियर लीग) और नई दिल्ली टीम को कैसे भूल सकता हूं। अगर डीपीएल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे की प्रगति इतनी तेज होती, इसलिए मैं डीडीसीए और विजय दहिया सर का भी आभारी हूं।’

प्रिंस के कोच अमित वशिष्ठ ने कहा, ‘वह यॉर्कर गेंदें फेंक सकता था और टेनिस बॉल को भी अच्छी गति से स्विंग करा सकता था। जब मैंने उसे देखा तो उसके दोस्तों से कहा कि उसे मुझसे मिलने के लिए कहें। चूंकि वह पहले ही 18 साल का हो चुका था और उसके पास अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बहुत कम समय था।’

अमित वशिष्ठ को लगता है कि प्रिंस यादव की कड़ी मेहनत करने की क्षमता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अमित वशिष्ठ ने कहा, ‘वह कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटा। वह दिल्ली की भीषण गर्मी में भी दो घंटे गेंदबाजी कर सकता है। प्रदीप के साथ काम करने से उसकी फिटनेस में सुधार हुआ है। वह जहीर खान और भरत अरुण से भी टिप्स ले चुका है। अब उसकी सफलता की कोई सीमा नहीं है।’