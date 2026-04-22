इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में संजीव गोयनकी की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इसके सबसे बड़े कारण कप्तान ऋषभ पंत और उप-कप्तान निकोलस पूरन हैं। पंत और पूरन का बल्ला आईपीएल 2026 में अबतक खामोश है। पंत ने एक मैच जिताया भी है तो पूरन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने अबतक 11 पारियों में 11 के औसत और 115 के स्ट्राइक रेट से 198 रन ही बनाए हैं। पंत और पूरन का प्रदर्शन जिस तरह का है उसे देखकर तो फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के 48 करोड़ रुपये डूबते दिख रहे हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। वहीं ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। पंत के प्रदर्शन पर हमेशा निगाहें होती है, लेकिन पूरन पर बात नहीं होती। हालांकि, आईपीएल 2025 में पूरन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस सीजन वह संघर्ष ही करते दिखे हैं। पंत के लिए आईपीएल 2025 खराब रहा था। 6 मैच के बाद 2026 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 की कहानी दोहराएगी।
|खिलाड़ी
|मैच
|NO
|रन
|HS
|औसत
|BF
|SR
|100
|50
|4s
|6s
|CT
|ST
|ऋषभ पंत
|131
|20
|3700
|128*
|33.94
|2515
|147.12
|2
|20
|333
|175
|84
|24
|निकोलस पूरन
|96
|20
|2344
|87*
|32.11
|1421
|164.95
|0
|14
|160
|170
|42
|4
|खिलाड़ी
|मैच
|NO
|रन
|HS
|औसत
|BF
|SR
|100
|50
|4s
|6s
|CT
|ST
|ऋषभ पंत
|6
|1
|147
|68*
|29.40
|108
|136.11
|0
|1
|14
|5
|4
|0
|निकोलस पूरन
|6
|0
|51
|19
|8.50
|64
|79.69
|0
|0
|2
|3
|2
|0
मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल सकते हैं धोनी
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पहले छह मैचों में नहीं खेल पाए। फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले जानकारी दी थी कि धोनी पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।
सनराइजर्स-दिल्ली मैच के बाद अंक तालिका
आईपीएल 2026 में लगातार तीसरी जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अंकतालिका में टॉप 3 में जगह बना ली। इसका नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है। ऑरेंज कैप पर 135 रन की पारी खेलते हुए अभिषेक का कब्जा है। पर्पल कैप की रेस में एशान मलिंगा भी आ चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।