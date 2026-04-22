इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में संजीव गोयनकी की फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इसके सबसे बड़े कारण कप्तान ऋषभ पंत और उप-कप्तान निकोलस पूरन हैं। पंत और पूरन का बल्ला आईपीएल 2026 में अबतक खामोश है। पंत ने एक मैच जिताया भी है तो पूरन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। दोनों खिलाड़ियों ने अबतक 11 पारियों में 11 के औसत और 115 के स्ट्राइक रेट से 198 रन ही बनाए हैं। पंत और पूरन का प्रदर्शन जिस तरह का है उसे देखकर तो फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के 48 करोड़ रुपये डूबते दिख रहे हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। वहीं ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। पंत के प्रदर्शन पर हमेशा निगाहें होती है, लेकिन पूरन पर बात नहीं होती। हालांकि, आईपीएल 2025 में पूरन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस सीजन वह संघर्ष ही करते दिखे हैं। पंत के लिए आईपीएल 2025 खराब रहा था। 6 मैच के बाद 2026 में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2025 की कहानी दोहराएगी।

IPL आंकड़े तुलना ऋषभ पंत और निकोलस पूरन करियर और IPL 2026 प्रदर्शन का विश्लेषण करियर रन 3700 2344 करियर औसत 33.94 32.11 स्ट्राइक रेट 147.12 164.95 2026 रन 147 51 ऋषभ पंत ऋषभ पंत निकोलस पूरन निकोलस पूरन IPL 2026 करियर तुलना चार्ट सभी ऋषभ पंत निकोलस पूरन करियर तुलना ऋषभ पंत कुल रन 3700 निकोलस पूरन कुल रन 2344 स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत स्ट्राइक रेट 147.12 निकोलस पूरन स्ट्राइक रेट 164.95 बैटिंग औसत ऋषभ पंत बैटिंग औसत 33.94 निकोलस पूरन बैटिंग औसत 32.11 छक्के ऋषभ पंत कुल छक्के 175 निकोलस पूरन कुल छक्के 170 अर्धशतक ऋषभ पंत अर्धशतक 20 निकोलस पूरन अर्धशतक 14 खिलाड़ी मैच NO रन HS औसत BF SR 100 50 4s 6s CT ST ऋषभ पंत 131 20 3700 128* 33.94 2515 147.12 2 20 333 175 84 24 निकोलस पूरन 96 20 2344 87* 32.11 1421 164.95 0 14 160 170 42 4 खिलाड़ी मैच NO रन HS औसत BF SR 100 50 4s 6s CT ST ऋषभ पंत 6 1 147 68* 29.40 108 136.11 0 1 14 5 4 0 निकोलस पूरन 6 0 51 19 8.50 64 79.69 0 0 2 3 2 0 स्रोत: IPL Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेल सकते हैं धोनी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में महेंद्र सिंह धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पहले छह मैचों में नहीं खेल पाए। फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले जानकारी दी थी कि धोनी पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे। पूरी खबर पढ़ें।

सनराइजर्स-दिल्ली मैच के बाद अंक तालिका

आईपीएल 2026 में लगातार तीसरी जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने अंकतालिका में टॉप 3 में जगह बना ली। इसका नुकसान राजस्थान रॉयल्स को हुआ है। ऑरेंज कैप पर 135 रन की पारी खेलते हुए अभिषेक का कब्जा है। पर्पल कैप की रेस में एशान मलिंगा भी आ चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें।