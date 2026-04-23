राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर पर मैच फीस के 10 प्रतिशत का जुर्माना लगा है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बुधवार (22 अप्रैल) को आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया।

बर्गर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत को आउट करने के बाद पवेलियन लौटने का इशारा किया। इसके कारण अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन हुआ। इसके तहत ऐसी भाषा और इशारों पर रोक है, जिससे विपक्षी खिलाड़ी को गुस्सा आ सकता है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने लेवल-1 गलती स्वीकार ली। आईपीएल के नियमों के अनुसार लेवल-1 के उल्लंघन पर कोई सुनवाई नहीं होती। यह बाध्यकारी होता है।

लखनऊ सुपर जायंट्स की खराब बल्लेबाजी

राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रनों से हरा दिया। 159 रनों के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 ओवर में 119 रन पर आउट कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी काफी खराब रही। केवल मिचेल मार्श ही थोड़ा बहुत संघर्ष कर पाए। आयुष बडोनी, ऋषभ पंत और एडेन मार्कराम खाता नहीं खोल पाए।

लखनऊ सुपर जायंट्स की लगातार चौथी हार

लखनऊ सुपर जायंट्स इस हार के बाद अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। वह 7 में से केवल 2 मैच जीती है। वह लगातार चार मैच हार गई है। राजस्थान रॉयल्स के 7 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं। वह अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। इससे पहले वह दो मैच हारी थी।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव तय

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में स्पेंसर जॉनसन को मौका मिलना तय है। आयुष म्हात्रे की जगह उर्विल पटेल खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के खेलने पर मैच से पहले फैसला लिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें।

दिल्ली कैपिटल्स से जल्द जुड़ेगे स्टार्क

दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को आईपीएल 2026 में खेलने की अनुमति मिल गई है। वह कंधे और कोहनी की चोट से उबर गए हैं। पूरी खबर पढ़ें।