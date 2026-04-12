IPL 2026 LSG vs GT 19th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 19वें मैच में रविवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और वह पांचवें स्थान पर है। लखनऊ ने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। गुजरात टाइटंस 3 मैच में 1 1 जीत के साथ सातवें नंबर पर है। गुजरात ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हराकर पहली जीत दर्ज की। यहां वेन्यू, स्क्वाड, पिच, मौसम, लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस हेड टू हेड

कुल मुकाबले- 7

लखनऊ सुपर जायंट्स- 3

गुजरात टाइटंस– 4

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस स्क्वाड

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्जके, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, एनरिक नॉर्खिया, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस।

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, जयंत यादव, अनुज रावत, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु।

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, प्रिंस यादव, अब्दुल समद, एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, अवेश खान, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी।

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस पिच रिपोर्ट

लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यह मैच पिच नंबर 4 पर होगा। इस पिच पर दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली पिछले तीन मैच जीते हैं। 144,166 और 227 का लक्ष्य हासिल हुआ है।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मौसम रिपोर्ट

लखनऊ में बारिश का अनुमान नहीं है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मैच शुरू होने के समय काफी गर्मी होगी। इसके कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर सकती है।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच का टॉस कब होगा?

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच कब से खेला जाएगा?

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

लखनऊ सुपर जायंट्स-गुजरात टाइटंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

CSK-दिल्ली मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अंकतालिका में अपना खाता खोला। वहीं ऑरेंज कैप लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी अभी भी टॉप पर बने रहे। गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कम्बोज अब बिश्नोई के लिए खतरा बने। पूरी खबर पढ़ें।