IPL 2026 LSG Team Analysis: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रबल दावेदार है, लेकिन उसके पास ऐसी टीम है जो प्लेऑफ में जगह बना सकती है। लखनऊ के पास बेहतरीन शीर्ष क्रम है। वह अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकती है। हालांकि, मध्यक्रम थोड़ा अनुभवहीन है। मोहम्मद शमी, एनरिक नॉर्खिया, वानिंदु हसरंगा और दिग्वेश राठी जैसे गेंदबाजों की मौजूदगी से गेंदबाजी मजबूत है। लखनऊ के लिए चिंता का विषय खिलाड़ियों का चोटिल होना है। मयंक यादव और मोहसिन खान काफी चोटिल रहते हैं। दोनों इस सीजन उपलब्ध रह सकते हैं। वानिंदु हसरंगा भी अभी चोटिल हैं।

लखनऊ सपर जायंट्स ताकत

लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी ताकत शीर्षक्रम है। एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, ऋषभ पंत और निकोलस पूरन जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं। मार्श पहले छह ओवरों में तेजी से रन बना सकत हैं। मार्करम कंट्रोल और स्थिरता देते हैं, इंग्लिस रन गति को बनाए रख सकते हैं। पंत में गियर बदलने की क्षमता है और पूरन उनके सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। ये पांच बल्लेबाज बड़े से बड़ा स्कोर बनाने का दमखम रखते हैं।

संतुलित गेंदबाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी का संतुलित दिखाई देती है। मोहम्मद शमी शुरुआत में प्रभाव दिखा सकते हैं। उनका साथ देने के लिए आवेश खान होंगे। इसके अलावा बीच के ओवरों में मयंक यादव का इस्तेमाल होगा, जो अपनी रफ्तार से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। लखनऊ के पास बेहतरीन स्पिनर भी हैं। वानिंदु हसरंगा के अलावा मिस्ट्री स्पिनर दिग्वेश राठी भी हैं,जिन्होंने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया था।

लखनऊ सुपर जायंट्स की कमजोरी

आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत का आईपीएल 2025 में काफी खराब प्रदर्शन रहा था। पंत पर आईपीएल 2026 में न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन का दबाव होगा बल्कि टीम से भी एकजुट करके बेस्ट निकलवाना होगा। मध्यक्रम भी उसका अनुभवहीन है। आयुष बडोनी निचले मध्यक्रम में काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। अब्दुल समद जैसा खिलाड़ी बड़ा शॉट लगा सकता है। वानिंदु हसरंगा के होने से बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन इन खिलाड़ियों के खुद को साबित करना होगा। समद और बडोनी जैसे खिलाड़ियों के पास भरोसेमंद खिलाड़ी बनकर उभरने का मौका है।

चोट चिंता का सबब

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खिलाड़ियों का चोटिल होना चिंता का सबब है। मयंक यादव के पास 155 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंद करने की क्षमता है, लेकिन उनकी फिटनेस काफी खराब है। कुछ यही हालत मोहसिन खान और एनरिक नर्खिया की भी है। यह दोनों खिलाड़ी भी खूब चोटिल रहते हैं। वानिंदु हसरंगा फिलहाल चोटिल चल रहे हैं।

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11

एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, आवेश खान, एनरिक नॉर्खिया।



इम्पैक्ट प्लेयर: मयंक यादव।

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, गुदाकेश मोती, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्खिया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

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