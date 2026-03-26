आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स अपना अभियान 1 अप्रैल से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुरू करेगी। इस मुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत किस प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होगा। उससे पहले कई क्रिकेट दिग्गज अपना विश्लेषण कर रहे हैं और उसी कड़ी में लखनऊ सुपर जायंट्स का भी एक विश्लेषण सामने आया है। भारतीय दिग्गज कमेंटेटर हर्षा भोगले ने लखनऊ के लिए अपनी संभावित प्लेइंग 11 चुनी है।

हर्षा भोगले ने क्रिकबज पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का पूरा एनालिसिस करते हुए अपनी शुरुआती प्लेइंग 11 बताई है। खास बात यह है कि उन्होंने मोहम्मद शमी, मयंक यादव और अर्जुन तेंदुलकर को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर रखा है। हालांकि, इम्पैक्ट प्लेयर के लिए उन्होंने शमी का नाम लिया है, लेकिन क्या शमी जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज की जगह प्लेइंग 11 में नहीं बन रही, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है।

हर्षा भोगले की प्लेइंग 11 से कई स्टार खिलाड़ी बाहर

हर्षा भोगले द्वारा लखनऊ सुपर जायंट्स की जो शुरुआती प्लेइंग 11 चुनी गई है। उसके टॉप 5 बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन निचला मध्यक्रम और लोअर ऑर्डर काफी कमजोर लग रहा है। टीम के पास धाकड़ बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं दिख रहे हैं, जो अंत में रन बना सकते हैं। वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में टीम को अब्दुल समद और शाहबाज अहमद के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है।

वहीं तेज गेंदबाजी में अगर नॉर्खिया की जगह मयंक यादव और शमी आते हैं तो बल्लेबाजी में जोश इंग्लिस को अब्दुल समद की जगह मौका मिल सकता है। फिलहाल हर्षा ने अपनी प्लेइंग 11 में नॉर्खिया, मोहसिन खान और आवेश खान को बतौर तीन पेसर चुना है। दिग्वेश राठी और शाहबाज अहमद दो स्पिनर के तौर पर हैं। यानी शमी, अर्जुन, मयंक, इंग्लिस सभी को हर्षा ने शुरुआती प्लेइंग 11 से बाहर रखा है।

हर्षा भोगले द्वारा चुनी गई LSG की संभावित प्लेइंग 11

एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, आवेश खान, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्खिया, दिग्वेश राठी।

इम्पैक्ट प्लेयर: मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, गुदाकेश मोती, अर्शिन कुलकर्णी।

IPL 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड

ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्जके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, गुदाकेश मोती, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्खिया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

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