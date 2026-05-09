इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कुलदीप के लिए यह सबसे महंगा आईपीएल सीजन रहा है। पहली बार किसी आईपीएल सत्र में उनकी इकॉनमी 10 से ज्यादा रही है। उन्होंने केवल 7 विकेट लिए हैं। भारत का यह चाइनामैच स्पिनर चाहेगा कि वह इस सीजन को भुला दे।
आईपीएल के एक सीजन में 277 बार स्पिनरों ने कम से कम 25 ओवर गेंदबाजी की है। कुलदीप 10 से अधिक की इकॉनमी से रन देने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। वह 2025 में रवि बिश्नोई (10.83) से पीछे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया में 29 छक्के खाए हैं। पांच गेंदबाजों ने एक सीजन में 29 या इससे ज्यादा छक्के खाए हैं, लेकिन किसी ने भी 15 से कम मैच नहीं खेले हैं।
(करियर)
खेले
(Ave)
(करियर)
(SR)
(BBM)
|वर्ष
|मैच
|गेंदें
|रन
|विकेट
|BBM
|Ave
|Econ
|SR
|4W
|5W
|करियर
|109
|2250
|3103
|109
|4/14
|28.47
|8.27
|20.64
|4
|0
|2026
|11
|198
|352
|7
|2/31
|50.29
|10.67
|28.29
|0
|0
|2025
|14
|306
|361
|15
|3/22
|24.07
|7.08
|20.40
|0
|0
|2024
|11
|258
|374
|16
|4/55
|23.38
|8.70
|16.13
|1
|0
|2023
|14
|294
|361
|10
|2/15
|36.10
|7.37
|29.40
|0
|0
|2022
|14
|298
|419
|21
|4/14
|19.95
|8.44
|14.19
|2
|0
|2020
|5
|72
|92
|1
|1/20
|92.00
|7.66
|72.00
|0
|0
|2019
|9
|198
|286
|4
|2/41
|71.50
|8.66
|49.50
|0
|0
|2018
|16
|308
|418
|17
|4/20
|24.58
|8.14
|18.11
|1
|0
|2017
|12
|246
|340
|12
|2/25
|28.33
|8.29
|20.50
|0
|0
|2016
|3
|72
|100
|6
|3/35
|16.66
|8.33
|12.00
|0
|0
कुलदीप यादव ने 10 में से 6 मैचों में विकेट नहीं लिया है
कुलदीप यादव ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के बाद गेंदबाजी की है। इनमें से 85% ओवर मध्य चरण में फेंके हैं। आईपीएल 2026 में ओवर 7-15 ओवर में स्पिनरों का इकॉनमी रेट 8.72 है। कुलदीप की इकॉनमी 10.14 है। उन्होंने 11 में से सिर्फ पांच मैच में अपना चार ओवर का कोटा पूरा किया है। कुलदीप ने 10 में से 6 मैचों में विकेट नहीं लिया है।