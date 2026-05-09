इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कुलदीप के लिए यह सबसे महंगा आईपीएल सीजन रहा है। पहली बार किसी आईपीएल सत्र में उनकी इकॉनमी 10 से ज्यादा रही है। उन्होंने केवल 7 विकेट लिए हैं। भारत का यह चाइनामैच स्पिनर चाहेगा कि वह इस सीजन को भुला दे।

आईपीएल के एक सीजन में 277 बार स्पिनरों ने कम से कम 25 ओवर गेंदबाजी की है। कुलदीप 10 से अधिक की इकॉनमी से रन देने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। वह 2025 में रवि बिश्नोई (10.83) से पीछे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया में 29 छक्के खाए हैं। पांच गेंदबाजों ने एक सीजन में 29 या इससे ज्यादा छक्के खाए हैं, लेकिन किसी ने भी 15 से कम मैच नहीं खेले हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग | गेंदबाजी आंकड़े कुलदीप यादव: IPL करियर का पूरा लेखा-जोखा 2016 से 2026 तक का प्रदर्शन विश्लेषण करियर सारांश सीज़न-दर-सीज़न प्रदर्शन विश्लेषण 109 कुल विकेट

(करियर) 109 कुल मैच

खेले 28.47 करियर औसत

(Ave) 8.27 इकॉनमी रेट

(करियर) 20.64 स्ट्राइक रेट

(SR) 4/14 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

(BBM) खिलाड़ी परिचय भारत के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव भारत के बाएं हाथ के चाइनामैन गेंदबाज हैं जिन्होंने 2016 से आईपीएल में कदम रखा। 109 मैचों में 109 विकेट लेकर वे IPL के प्रमुख स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी करियर इकॉनमी 8.27 और स्ट्राइक रेट 20.64 उनकी निरंतरता को दर्शाती है। करियर उपलब्धि 2022 में 21 विकेट — करियर का सर्वश्रेष्ठ सीज़न। साथ ही उस साल इकॉनमी 8.44 और औसत महज 19.95 रही, जो उनके करियर का सबसे धारदार प्रदर्शन था। वर्ष मैच गेंदें रन विकेट BBM Ave Econ SR 4W 5W करियर 109 2250 3103 109 4/14 28.47 8.27 20.64 4 0 2026 11 198 352 7 2/31 50.29 10.67 28.29 0 0 2025 14 306 361 15 3/22 24.07 7.08 20.40 0 0 2024 11 258 374 16 4/55 23.38 8.70 16.13 1 0 2023 14 294 361 10 2/15 36.10 7.37 29.40 0 0 2022 14 298 419 21 4/14 19.95 8.44 14.19 2 0 2020 5 72 92 1 1/20 92.00 7.66 72.00 0 0 2019 9 198 286 4 2/41 71.50 8.66 49.50 0 0 2018 16 308 418 17 4/20 24.58 8.14 18.11 1 0 2017 12 246 340 12 2/25 28.33 8.29 20.50 0 0 2016 3 72 100 6 3/35 16.66 8.33 12.00 0 0 सर्वश्रेष्ठ सीज़न 2022 — करियर का शिखर 14 मैचों में 21 विकेट, औसत 19.95 और स्ट्राइक रेट 14.19 — यह कुलदीप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ IPL सीज़न रहा। इस साल उन्होंने 2 बार 4 विकेट भी लिए। सीज़नवार विकेट तुलना 2022 (सर्वश्रेष्ठ) 21 विकेट 2018 17 विकेट 2025 15 विकेट 2024 16 विकेट 2020 (सबसे कमज़ोर) 1 विकेट 2026 में गिरावट 2026 में अब तक 11 मैचों में केवल 7 विकेट और इकॉनमी 10.67 — करियर की सबसे महंगी इकॉनमी। औसत 50.29 पर पहुंचना चिंताजनक संकेत है। 2016 की धमाकेदार शुरुआत पदार्पण वर्ष 2016 में महज 3 मैचों में 6 विकेट और औसत 16.66 — IPL में कुलदीप की शुरुआत बेहद प्रभावशाली रही थी। स्रोत: आईपीएल / ESPNcricinfo Jansatta InfoGenIE

कुलदीप यादव ने 10 में से 6 मैचों में विकेट नहीं लिया है

कुलदीप यादव ने आईपीएल 2026 में पावरप्ले के बाद गेंदबाजी की है। इनमें से 85% ओवर मध्य चरण में फेंके हैं। आईपीएल 2026 में ओवर 7-15 ओवर में स्पिनरों का इकॉनमी रेट 8.72 है। कुलदीप की इकॉनमी 10.14 है। उन्होंने 11 में से सिर्फ पांच मैच में अपना चार ओवर का कोटा पूरा किया है। कुलदीप ने 10 में से 6 मैचों में विकेट नहीं लिया है।