इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शुक्रवार (8 मई) को केएल राहुल 14 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी के दौरान उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1000 पूरे किए और इतिहास रच दिया। वह आईपीएल में तीन फ्रेंचाइजियों के लिए 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के लिए 2548 रन बनाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 1410 रन बनाए। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1000 से ज्यादा रन हो गए। राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे कम पारियों में 1000 रन पूरे किए उन्होंने साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जेपी डुमिनी और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। डुमिनी और पंत ने 35-35 पारियों में 1000 रन पूरे किए। राहुल ने सिर्फ 23 पारियों में उपलब्धि हासिल कर ली।

केएल राहुल — IPL की तीन टीमों के लिए 1000+ रन IPL इतिहास में पहली बार T तीन टीमें, 1000+ रन D DC रिकॉर्ड 3 टीमें IPL में 3 अलग टीमों के लिए 1000+ रन IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज — केएल राहुल PBKS पंजाब किंग्स 2548 सर्वाधिक रन LSG लखनऊ सुपर जायंट्स 1410 दूसरी टीम DC दिल्ली कैपिटल्स 1002 * तीसरी टीम तीनों टीमों में रन — तुलना * IPL 2026 जारी है ऐतिहासिक रिकॉर्ड IPL इतिहास में पहले बल्लेबाज — तीन टीमों में 1000+ रन केएल राहुल IPL इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने तीन अलग-अलग टीमों के लिए 1000 से अधिक रन बनाए हैं। पंजाब किंग्स के लिए 2548, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 1410 और अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए 1002 रन — यह सफर उनकी निरंतरता और क्लास का प्रमाण है। दिल्ली कैपिटल्स रिकॉर्ड 23 पारियों में 1000 रन — DC के इतिहास में सबसे तेज केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए मात्र 23 पारियों में 1000 रन पूरे किए। इससे पहले यह रिकॉर्ड जेपी डुमिनी और ऋषभ पंत के नाम था — दोनों ने 35-35 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। राहुल ने यह रिकॉर्ड 12 पारी कम में तोड़ा। 23 केएल राहुल नया रिकॉर्ड 35 जेपी डुमिनी पुराना रिकॉर्ड 35 ऋषभ पंत पुराना रिकॉर्ड DC के लिए 1000 रन — पारियों में तुलना (कम = बेहतर) 12 पारी का अंतर डुमिनी और पंत से 12 पारी कम में पहुंचे राहुल जेपी डुमिनी और ऋषभ पंत — दोनों ने 35-35 पारियों में DC के लिए 1000 रन पूरे किए थे। केएल राहुल ने यह माइलस्टोन 23 पारियों में हासिल किया — 12 पारी कम में। यह उनकी असाधारण निरंतरता और बल्लेबाजी कौशल का परिचय देता है।

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केएससीए स्टेडियम क्षमता के 15 प्रतिशत तक मानार्थ टिकट पाने का हकदार है। हालांकि, केएससीए ने अतिरिक्त 10,057 टिकटों की मांग की थी। इनमें से लगभग 900 पास केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक थे। पूरी खबर पढ़ें।