इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (2 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उतरते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं।

धोनी 278 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 273 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक चौथे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि इस सूची में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है।

इंडियन प्रीमियर लीग · 2008–2026 · ESPNcricinfo

IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी

करियर में सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले शीर्ष 11 क्रिकेटर — बल्लेबाज़ी व गेंदबाज़ी दोनों आंकड़े
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सर्वाधिक मैच
278
एमएस धोनी
सर्वाधिक रन (इस सूची)
8,730
विराट कोहली
सर्वाधिक विकेट
187
रविंद्र अश्विन
सर्वाधिक कैच
158
एमएस धोनी (विकेटकीपर)
#
खिलाड़ी / टीमें
मैच
रन
HS
औसत
विकेट
कैच
स्टं.
1
महेंद्र सिंह धोनी
चेन्नई सुपर किंग्स · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट
2008–2025
278
5,439
84*
38.30
158
47
2
रोहित शर्मा
डेक्कन चार्जर्स · मुंबई इंडियंस
2008–2026
273
7,124
109*
29.93
15
102
0
3
विराट कोहली
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु
2008–2026
268
8,730
113*
39.86
4
118
0
4
दिनेश कार्तिक
दिल्ली कैपिटल्स · गुजरात लायंस · कोलकाता नाइट राइडर्स · पंजाब किंग्स · मुंबई इंडियंस · रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु
2008–2026
257
4,842
97*
26.31
145
37
5
रविंद्र जडेजा
चेन्नई सुपर किंग्स · गुजरात लायंस · कोच्चि टस्कर्स केरला · राजस्थान रॉयल्स
2008–2026
255
3,260
77*
27.86
172
109
0
6
शिखर धवन
दिल्ली कैपिटल्स · डेक्कन चार्जर्स · मुंबई इंडियंस · पंजाब किंग्स · सनराइजर्स हैदराबाद
2008–2024
222
6,769
106*
35.25
4
99
0
7
रविचंद्रन अश्विन
चेन्नई सुपर किंग्स · दिल्ली कैपिटल्स · पंजाब किंग्स · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट · राजस्थान रॉयल्स
2009–2025
221
833
50
13.01
187
52
0
8
सुरेश रैना
चेन्नई सुपर किंग्स · गुजरात लायंस
2008–2021
205
5,528
100*
32.51
25
109
0
9
रॉबिन उथप्पा
चेन्नई सुपर किंग्स · कोलकाता नाइट राइडर्स · मुंबई इंडियंस · पुणे वॉरियर्स इंडिया · रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु · राजस्थान रॉयल्स
2008–2022
205
4,952
88
27.51
92
32
10
अंबाती रायुडू
चेन्नई सुपर किंग्स · मुंबई इंडियंस
2010–2023
204
4,348
100*
28.23
64
2
11
अजिंक्य रहाणे
दिल्ली कैपिटल्स · कोलकाता नाइट राइडर्स · मुंबई इंडियंस · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट · राजस्थान रॉयल्स
2008–2026
199
5,099
105*
30.71
1
75
0
सबसे ज़्यादा मैच
278 मैच
एमएस धोनी · CSK/RPS · 2008–2025
सर्वाधिक रन (सूची में)
8,730
विराट कोहली · RCB · 8 शतक सहित
सर्वाधिक विकेट
187 विकेट
रविचंद्रन अश्विन · BBI 4/34
विकेटकीपर: सर्वाधिक शिकार
205
धोनी 158+47 · कार्तिक 145+37
स्रोत: ESPNcricinfo — Most matches for Indian Premier League (espncricinfo.com) · आंकड़े IPL 2026 सत्र तक · टीम कोड: CSK=चेन्नई सुपर किंग्स, MI=मुंबई इंडियंस, RCB=रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु, KKR=कोलकाता नाइट राइडर्स, DC=दिल्ली कैपिटल्स, SRH=सनराइजर्स हैदराबाद, RR=राजस्थान रॉयल्स, PBKS=पंजाब किंग्स, GL=गुजरात लायंस, RPS=राइज़िंग पुणे सुपरजायंट, DCH=डेक्कन चार्जर्स, PWI=पुणे वॉरियर्स
जनसत्ता InfoGenIE

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