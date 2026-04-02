इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (2 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उतरते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं।

धोनी 278 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 273 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक चौथे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि इस सूची में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है।

इंडियन प्रीमियर लीग · 2008–2026 · ESPNcricinfo IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी करियर में सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले शीर्ष 11 क्रिकेटर — बल्लेबाज़ी व गेंदबाज़ी दोनों आंकड़े InfoGenIE सर्वाधिक मैच 278 एमएस धोनी सर्वाधिक रन (इस सूची) 8,730 विराट कोहली सर्वाधिक विकेट 187 रविंद्र अश्विन सर्वाधिक कैच 158 एमएस धोनी (विकेटकीपर) # खिलाड़ी / टीमें मैच रन HS औसत विकेट कैच स्टं. 1 महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट 2008–2025 278 5,439 84* 38.30 — 158 47 2 रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स · मुंबई इंडियंस 2008–2026 273 7,124 109* 29.93 15 102 0 3 विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु 2008–2026 268 8,730 113* 39.86 4 118 0 4 दिनेश कार्तिक दिल्ली कैपिटल्स · गुजरात लायंस · कोलकाता नाइट राइडर्स · पंजाब किंग्स · मुंबई इंडियंस · रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु 2008–2026 257 4,842 97* 26.31 — 145 37 5 रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स · गुजरात लायंस · कोच्चि टस्कर्स केरला · राजस्थान रॉयल्स 2008–2026 255 3,260 77* 27.86 172 109 0 6 शिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स · डेक्कन चार्जर्स · मुंबई इंडियंस · पंजाब किंग्स · सनराइजर्स हैदराबाद 2008–2024 222 6,769 106* 35.25 4 99 0 7 रविचंद्रन अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स · दिल्ली कैपिटल्स · पंजाब किंग्स · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट · राजस्थान रॉयल्स 2009–2025 221 833 50 13.01 187 52 0 8 सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स · गुजरात लायंस 2008–2021 205 5,528 100* 32.51 25 109 0 9 रॉबिन उथप्पा चेन्नई सुपर किंग्स · कोलकाता नाइट राइडर्स · मुंबई इंडियंस · पुणे वॉरियर्स इंडिया · रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु · राजस्थान रॉयल्स 2008–2022 205 4,952 88 27.51 — 92 32 10 अंबाती रायुडू चेन्नई सुपर किंग्स · मुंबई इंडियंस 2010–2023 204 4,348 100* 28.23 — 64 2 11 अजिंक्य रहाणे दिल्ली कैपिटल्स · कोलकाता नाइट राइडर्स · मुंबई इंडियंस · राइज़िंग पुणे सुपरजायंट · राजस्थान रॉयल्स 2008–2026 199 5,099 105* 30.71 1 75 0 सबसे ज़्यादा मैच 278 मैच एमएस धोनी · CSK/RPS · 2008–2025 सर्वाधिक रन (सूची में) 8,730 विराट कोहली · RCB · 8 शतक सहित सर्वाधिक विकेट 187 विकेट रविचंद्रन अश्विन · BBI 4/34 विकेटकीपर: सर्वाधिक शिकार 205 धोनी 158+47 · कार्तिक 145+37 स्रोत: ESPNcricinfo — Most matches for Indian Premier League (espncricinfo.com) · आंकड़े IPL 2026 सत्र तक · टीम कोड: CSK=चेन्नई सुपर किंग्स, MI=मुंबई इंडियंस, RCB=रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु, KKR=कोलकाता नाइट राइडर्स, DC=दिल्ली कैपिटल्स, SRH=सनराइजर्स हैदराबाद, RR=राजस्थान रॉयल्स, PBKS=पंजाब किंग्स, GL=गुजरात लायंस, RPS=राइज़िंग पुणे सुपरजायंट, DCH=डेक्कन चार्जर्स, PWI=पुणे वॉरियर्स जनसत्ता InfoGenIE

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