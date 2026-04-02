इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (2 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उतरते ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वह आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेले हैं।
धोनी 278 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 273 मैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी दिनेश कार्तिक चौथे नंबर पर हैं। खास बात यह है कि इस सूची में एक भी विदेशी खिलाड़ी नहीं है।
IPL में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी
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