IPL 2026 KKR vs RR Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 28वें मैच में रविवार (19 अप्रैल) को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले जीत की तलाश है। वह 6 में से 5 मैच हारी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने के कारण उसका खाता खुल गया। वह अंक तालिका में सबसे नीचे है। राजस्थान रॉयल्स 5 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। वह सिर्फ एक मैच हारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 57 रन से उसे हराया।
Indian Premier League, 2026
Kolkata Knight Riders
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 28 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वॉड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
नरेन बनाम हेटमायर-जडेजा
सुनील नरेन ने शिरमोन हेटमायर और रविंद्र जडेजा को शांत रखा है। हेटमायर का उनके खिलाफ स्ट्राइक रेट 102.72 और जडेजा का 89.28 है।
रवि बिश्नोई बनाम रोवमैन पॉवेल
रवि बिश्नोई ने टी20 में 39 गेंदों पर 5 बार रोवमैन पॉवेल को आउट किया है और सिर्फ 30 रन दिए हैं।
संदीप शर्मा बनाम अजिंक्य रहाणे
आईपीएल में संदीप शर्मा के खिलाफ अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट 94.93 (79 गेंदों में 75 रन) है।
राजस्थान रॉयल्स- कोलकाता नाइट राइडर्स की कमाल फील्डिंग
राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन में सबसे कम सिर्फ दो कैच छोड़े हैं। टीम ने 93.7% कैच लपके हैं। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने 88.8% कैच लपके हैं।
क्या कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करेंगे
कैमरन ग्रीन ने अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने साफ किया कि ग्रीन ने क्रैम्प्स की वजह से बॉलिंग नहीं की। अब यह देखना बाकी है कि वह राजस्थान के लिए बॉलिंग के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं।
राजस्थान रॉयल्स का शानदार प्रदर्शन
राजस्थान रॉयल्स 5 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। वह सिर्फ एक मैच हारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 57 रन से उसे हराया।
कोलकाता नाइट राइडर्स को पहली जीत की तलाश
कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले जीत की तलाश है। वह 6 में से 5 मैच हारी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने के कारण उसका खाता खुल गया। वह अंक तालिका में सबसे नीचे है।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 28वें मैच में रविवार (19 अप्रैल) को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा।