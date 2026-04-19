IPL 2026 KKR vs RR Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 28वें मैच में रविवार (19 अप्रैल) को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले जीत की तलाश है। वह 6 में से 5 मैच हारी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने के कारण उसका खाता खुल गया। वह अंक तालिका में सबसे नीचे है। राजस्थान रॉयल्स 5 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। वह सिर्फ एक मैच हारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 57 रन से उसे हराया।

Indian Premier League, 2026 Kolkata Knight Riders

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 28 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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