इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में रविवार (19 अप्रैल) को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना आखिरकार टीम से जुड़ गए हैं। फ्रेंचाइजी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। पथिराना टी20 विश्व कप के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी पिंडली में चोट लगी थी, लेकिन अब वह फिट हैं।

पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट (SLC) का फिटनेस टेस्ट पास करने पर आईपीएल में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। वह रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि, पथिराना को सीधे अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद नहीं है क्योंकि टीम कुछ अभ्यास सत्रों में उनकी मैच फिटनेस का आकलन करेगी।

केकेआर के लिए बड़ी राहत

केकेआर ने लसिथ मलिंगा जैसे एक्शन वाले मथिसा पथिराना को आईपीएल 2026 नीलामी में 18 करोड़ रुपये में खरीदा था। पथिराना के टीम से जुड़ने से केकेआर को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि टीम वर्तमान सत्र में अभी तक एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। वह अंक तालिका में सबसे नीचे है।

मथिसा पथिराना का आईपीएल करियर

मथिसा पथिराना ने आईपीएल में 32 मैच खेले हैं। 21.62 के औसत और 8.68 के इकॉनमी से 47 विकेट लिए हैं। वह कोलकाता नाइट राइडर्स से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा था। 2023 में उन्होंने 19 विकेट लिए थे। 2024 और 2025 में 13-13 विकेट लिए थे।