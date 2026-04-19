इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (2026) में रविवार (19 अप्रैल) को कोलकाता नाइट राइडर्स के कैमरन ग्रीन खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर ध्रुव जुरेल की अद्भुत विकेटकीपिंग देखने को मिली। ध्रुव जुरेल ने उस गेंद पर रवि बिश्नोई को विकेट दिला दिया, जिसपर पांच रन मिल सकते थे। गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी जुरेल ने डाइव लगाकर उसे पकड़ा और स्टंप पर मारा। ग्रीन को पवेलियन लौटना पड़ा।

मामला कोलकाता नाइट राइडर्स के 5वें ओवर की चौथी गेंद का है। रवि बिश्नोई ने कैमरन ग्रीन को आगे आते देखा। उन्होंने लेग साइड में गुगली की। गेंद और टर्न हुई और लेग स्टंप से काफी बाहर गई। बल्लेबाज के बीच में होने के कारण ध्रुव जुरेल को गेंद दिख नहीं रही थी। उन्होंने बाईं ओर छलांग लगाई। गेंद पकड़ा और एक हाथ से स्टंप पर फेंका। ग्रीन क्रीज से काफी बाहर थे। उन्होंने थर्ड अंपायर के फैसले का भी इंतजार नहीं किया और पवेलियन की ओर बढ़ गए।

कैमरन ग्रीन का विकेट काफी अहम था

राजस्थान रॉयल्स के लिए कैमरन ग्रीन का विकेट काफी अहम था। वह अच्छी बल्लेबाजी कर थे। उन्होंने 13 गेंद पर 27 रन बनाए थे। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। ग्रीन जब आउट हुए तब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4.3 ओवर में 3 विकेट पर 37 रन था। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट 155 रन बनाए।

आयुष म्हात्रे तीन हफ्ते मैदान से रह सकते हैं दूर

आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 में अभी तक 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं। वह इस सीजन अबतक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। पूरी खबर पढ़ें।

वैभव ने तोड़ा मैक्सवेल का रिकॉर्ड

वैभव ने केकेआर के खिलाफ 2 छक्के लगाए और वो आईपीएल में पहली 13 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बने और ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरी खबर पढ़ें।