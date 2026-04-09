इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार (9 अप्रैल) को कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के दौरान इंद्रदेव पर निगाहें होंगी। कोलकाता में बीते कुछ दिनों से मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच रद्द हो गया था।

अच्छी खबर यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की संभावना नहीं है। बीबीसी वेदर के अनुसार टॉस से पहले ही बारिश की संभावना है। भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक कोलकाता के मौसम की बात करें तो 7 बजे के बाद बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

मौसम पूर्वानुमान आईपीएल 2025 KKR vs LSG: घंटेवार बारिश रिपोर्ट 9 अप्रैल, कोलकाता शाम 6 बजे से 11 बजे तक शाम 6-7 बजे हल्की बारिश की संभावना रात 8 बजे से मैच पूरी तरह सुरक्षित शाम 6 बजे 31% बारिश संभावना शाम 7 बजे 19% बारिश संभावना रात 8 बजे 0% बारिश संभावना रात 9 बजे 0% बारिश संभावना रात 10 बजे 0% बारिश संभावना रात 11 बजे 0% बारिश संभावना बारिश संभावित मौसम साफ स्रोत: BBC Weather Jansatta InfoGenIE

लखनऊ के खिलाफ गेंदबाजी करते दिख सकते हैं ग्रीन

कैमरन ग्रीन के गेंदबाजी न करने से केकेआर पर असर पड़ा है। टीम के प्रमुख गेंदबाज किसी न किसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हैं। मुस्तफिजुर रहमान के अलावा हर्षित राणा और आकाश दीप भी पूरे सीजन से बाहर हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।