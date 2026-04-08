इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में गुरुवार (9 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यह मैच ईडन गार्डन में होगा और स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन इस मैच में गेंदबाजी करते दिख सकते हैं। ग्रीन ने केकेआर के पहले दो मैचों में मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की। दोनों मैच केकेआर हार गया।

कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा मैच पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 3.4 ओवर के बाद बारिश की वजह से रद्द हो गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केकेआर को बताया था कि ग्रीन पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण बतौर बल्लेबाज आईपीएल 2026 की शुरुआत करेंगे। इस जानकारी के सामने आने के 10 दिन बाद ईएसपीएनक्रिकइंफो ने जानकारी दी है कि ग्रीन गेंदबाजी के लिए तैयार हैं।

केकेआर की गेंदबाजी प्रभावित

ग्रीन के गेंदबाजी न करने से केकेआर के प्लान पर असर पड़ा है। टीम के प्रमुख गेंदबाज किसी न किसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हैं। आईपीएल 2026 शुरू होने से काफी पहले बीसीसीआई के कहने पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटा दिया गया था। टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ समय पहले ही हर्षित राणा और आकाश दीप दोनों चोटिल होकर बाहर हो गए थे। इसके अलावा, सुनील नरेन बीमार होने की वजह से पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में नहीं खेले थे। वरुण चक्रवर्ती भी हाथ की चोट की वजह से बाहर हो गए थे।

ग्रीन का बल्ले से खराब प्रदर्शन

ग्रीन का बल्ले से भी प्रदर्शन खराब रहा है। इससे टीम में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं। पिछली नीलामी में केकेआर ने उन्हें रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए थे। हालांकि, आईपीएल के नियमों के हिसाब से उन्हें सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। ग्रीन ने अब तक अपनी तीन पारियों में 18, 2 और 4 रन बनाए हैं। ग्रीन ने अब तक नंबर 3 (दो बार) और नंबर 4 (एक बार) पर बैटिंग की है।

इरफान पठान ने DC के खिलाफ मैच के लिए GT की अपनी प्लेइंग XI चुनी

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच से पहले इरफान पठान ने अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़ा फैसला लेते हुए कुमार कुशाग्र पर भरोसा जताया है, जबकि कगिसो रबाडा को टीम से बाहर रखा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।