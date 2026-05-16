इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शनिवार (16 मई) को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। बंगाल चुनाव के कारण लंबे समय तक कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच नहीं हुआ। यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स, ईडन गार्डन और सुनील नरेन के लिए खास होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का यह ईडन गार्डन में 100वां मैच होगा। वह आईपीएल में एक वेन्यू पर 100 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसी सीजन यह उपलब्धि हासिल की थी। उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 101 मैच खेले हैं।

सुनील नरेन की बात करें तो वह आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेश खिलाड़ी हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच उनका 200वां मैच होगा। वह आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन जाएंगे। मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड दूसरे नंबर पर हैं। एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर ने 184-184 मैच खेले हैं। डवेन ब्रावो ने161 मैच खेले हैं।

Indian Premier League — रिकॉर्ड बुक IPL के दो रिकॉर्ड: मैदान भी, खिलाड़ी भी स्रोत: ESPNcricinfo / IPL Official होम वेन्यू रैंकिंग विदेशी खिलाड़ी रिकॉर्ड मुख्य तथ्य विश्लेषण घर का मैदान, सबसे ज़्यादा मैच IPL इतिहास में किस टीम ने अपने होम वेन्यू पर सबसे अधिक मैच खेले हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 101 मैचों के साथ शीर्ष पर है — यानी चिन्नास्वामी स्टेडियम IPL का सबसे व्यस्त होम ग्राउंड रहा है। होम वेन्यू पर सर्वाधिक मैच — टॉप 5 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चिन्नास्वामी, बेंगलुरु 101 2 कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन, कोलकाता 99 3 मुंबई इंडियंस वानखेड़े, मुंबई 98 4 दिल्ली कैपिटल्स अरुण जेटली, दिल्ली 93 5 चेन्नई सुपर किंग्स चेपक, चेन्नई 83 रिकॉर्ड विदेशी, पर IPL के असली अपने सुनील नरेन ने 199 मैचों के साथ किसी भी विदेशी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक IPL मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है — और वे अभी भी सक्रिय हैं। पोलार्ड, डिविलियर्स, वॉर्नर और ब्रावो ने भी IPL में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सर्वाधिक IPL मैच — विदेशी खिलाड़ी 1 सुनील नरेन* KKR 199 2 कीरोन पोलार्ड MI 189 3 एबी डिविलियर्स DD, RCB 184 3 डेविड वॉर्नर DC, SRH 184 5 ड्वेन ब्रावो CSK, GL, MI 161 * सुनील नरेन अभी भी सक्रिय हैं — यह रिकॉर्ड और बढ़ सकता है। DD = Delhi Daredevils मुख्य तथ्य चार अहम रिकॉर्ड, एक नजर में IPL के मैदान और खिलाड़ी — दोनों के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह टूर्नामेंट न केवल भारतीय, बल्कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी करियर का केंद्र बन गया है। 101 सर्वाधिक होम मैच RCB — चिन्नास्वामी 199 विदेशी खिलाड़ी — सर्वाधिक मैच नरेन (KKR)* 189 — सिर्फ एक टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच पोलार्ड — केवल MI 3 सर्वाधिक टीमों में खेले — विदेशी खिलाड़ी ब्रावो — CSK, GL, MI * नरेन का रिकॉर्ड अभी सक्रिय खिलाड़ी के रूप में जारी है। स्रोत: ESPNcricinfo / IPL Official Jansatta InfoGenIE

रोमांचक हुई IPL 2026 प्लेऑफ रेस

अगर आरसीबी और गुजरात टाइटंस दोनों मैच हार जाएं तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकती हैं। दोनों मैच जीतने पर शीर्ष-2 में उनकी जगह पक्की हो जाएगी। पूरी खबर पढ़ें।