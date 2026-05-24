IPL 2026 KKR vs DC 70th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मैच में रविवार (24 मई) को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। इस मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की निगाहें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच पर होगी। राजस्थान रॉयल्स वह मैच जीत गई तो कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर समाप्त हो जाएगा।

कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैच में 13 अंक है। दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस से शनिवार (23 मई) को बाहर हो गई। उसके 13 मैच में 12 अंक हैं। राजस्थान बीच पांच में तीन मैच हारी और 2 मैच जीती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पांच में से चार मैच जीते हैं। आइए जानते हैं स्क्वाड, प्लेइंग 11, हेड टू हेड और लाइव स्ट्रीमिंग समेत अन्य जानकारी।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड

मैच- 36

कोलकाता नाइट राइडर्स- 20

दिल्ली कैपिटल्स हेड- 15

बेनतीजा-1

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

केएल राहुल (विकेटकीपर),अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स पिच और मौसम रिपोर्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद मैच में इ्स्तेमाल हुई पिच पर यह मैच होगा। घास वाली पिच बाद में धीमी हो गई थी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। मौसम दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की उम्मीद है, लेकिन 68% आद्रता की वजह से कोलकाता में बहुत ज्यादा उमस महसूस होगी।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, वैभव अरोड़ा, रमनदीप सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), साहिल पारख, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, विप्रज निगम, पृथ्वी शॉ, करुण नायर, कुलदीप यादव, दुष्मंथा चमीरा, नीतीश राणा, काइल जैमीसन, टी नटराजन, अजय जादव मंडल, पथुम निसांका, औकिब नबी डार, रेहान अहमद

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टॉस कब होगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच कब से खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

IPL 2026 प्लेऑफ का गणित

आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज का अंतिम दिन आ चुका है। आखिरी दिन दो मैच हैं और एक स्थान प्लेऑफ का बाकी है। रेस में तीन टीमें हैं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। तीनों के लिए क्या समीकरण है, यहां पढ़ें।