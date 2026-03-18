तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) से पहले चोटिल हर्षित राणा के विकल्प के तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह और केएम आसिफ के साथ-साथ अनुभवी संदीप वॉरियर पर निगाहें रखे हुए है। राणा के दाहिने घुटने में लिगामेंट में खिंचाव से केकेआर की तेज गेंदबाजी को नुकसान हुआ है।

हर्षित राणा की सर्जरी हुई है और वह अभी रिहैब कर रहे हैं। उसकी वापसी का कोई तय टाइमलाइन नहीं है। राणा की गैरमौजूदगी को ध्यान में रखते हुए केकेआर का थिंक टैंक दूसरे विकल्प देख रहा है। केकेआर के लिए दिक्कत की बात यह भी है कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथिशा पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट से अबत मंजूरी नहीं मिली है। उनकी उपलब्धता पर संशय है।

सिमरजीत का प्रदर्शन

सिमरजीत ने चेन्नई सुपरकिंग्स (2022, 2024) और सनराइजर्स हैदराबाद (2025) का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 14 आईपीएल मैचों में 11 विकेट लिए हैं। बुधवार को ईडन गार्डन में केकेआर के पहले ट्रेनिंग सत्र के दौरान आसिफ और वॉरियर को ट्रायल के लिए बुलाया गया था। वहीं सिमरजीत ने इससे पहले मुंबई में हुए ट्रायल के पहले चरण में ही अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर दिया था। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख टीम के स्काउटिंग प्रमुख बीजू जॉर्ज और मनविंदर बिस्ला ने की थी।

वॉरियर ने 2019 में केकेआर के लिए पदार्पण किया

आसिफ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर पांच विकेट लिए थे और वह 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। 32 वर्षीय गेंदबाज सिमरजीत ने 2018 में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए अपना आईपीएल पदार्पण किया था। उन्होंने अब तक सात मैचों में सात विकेट लिए हैं। 34 वर्षीय वॉरियर ने 2019 में केकेआर के लिए पदार्पण किया था और तब से गुजरात टाइटंस के साथ एक कार्यकाल के अलावा तीन सत्र में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 10 आईपीएल मैचों में आठ विकेट लिए हैं।

पथिराना की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता

श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि उन्हें अभी तक श्रीलंका क्रिकेट से मंजूरी नहीं मिली है। 18 करोड़ रुपये में खरीदे गए इस गेंदबाज को टी20 विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए पिंडली में खिंचाव आ गया था जिससे वह चार ओवर गेंदबाजी करने के बाद लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे।

ब्लेसिंग मुजरबानी पर निगाहें

टीम के एक सूत्र ने बताया, ‘उन्होंने अभी तक उसके टीम में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। हम लगातार उनके संपर्क में हैं और लगभग हर दिन उसके लिए टिकट बुक और रद्द किए जा रहे हैं।’ केकेआर के पास अब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं हैं जिन्हें इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई के निर्देश के बाद रिलीज कर दिया गया था। उनकी जगह जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को टीम में शामिल किया गया है।

केकेआर की ट्रेनिंग शुरू

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम ने नए सहयोगी स्टाफ के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अभिषेक नायर मुख्य कोच हैं, जिनके सहायक शेन वॉटसन होंगे जबकि टिम साउदी गेंदबाजी कोच बने हैं। ड्वेन ब्रावो टीम मेंटोर के तौर पर बने रहेंगे। ट्रेनिंग सत्र की शुरुआत टीम हडल से हुई जिसमें नायर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। कोचिंग सेटअप में एक और खास बात यह होगी कि टीम के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल पहली बार एक गैर खिलाड़ी (पावर कोच) में नजर आएंगे।

एलन, सीफर्ट और रचिन गुरुवार को टीम से जुड़ेंगे

टीम को न्यूजीलैंड के तीन खिलाड़ियों फिन एलन (दो करोड़ रुपये), टिम सिफर्ट (1.5 करोड़ रुपये) और रचिन रविंद्र (दो करोड़ रुपये) से और मजबूती मिलेगी। ये तीनों खिलाड़ी टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद गुरुवार (19 मार्च) को टीम से जुड़ने वाले हैं। भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी गुरुवार को टीम से जुड़ेंगे जबकि टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (25.20 करोड़ रुपये) शुक्रवार को टीम के साथ जुड़ने वाले हैं।

मुंबई इंडियंस के खिलाफ अभियान की शुरुआत

वेस्टइंडीज के खिलाड़ी सुनील नरेन, रोवमैन पॉवेल और रसेल 24 मार्च को टीम से जुड़ेंगे। केकेआर अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगा। इसके बाद टीम अपना पहला घरेलू मैच दो अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी जिसमें टीम के मालिक शाहरुख खान के मौजूद रहने की उम्मीद है।

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पीटीआई इनपुट के साथ खबर