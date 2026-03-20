इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)की बड़ी समस्या दूर होती दिख रही है। टीम के पास फिन एलन और टिम सीफर्ट जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके पास विकेटकीपर के तौर पर कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में ऑक्शन के बाद इसे लेकर काफी चिंता जताई गई थी। आईपीएल 2026 की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि 3 बार की चैंपियन टीम ने भारतीय विकेटकीपर का विकल्प तैयार कर लिया है।

कोलकाता नाइट राइडर्स के इंट्रा स्क्वाड मैच में शुक्रवार (20 मार्च) को अंगकृष रघुवंशी विकेटकीपिंग करते दिखे। वह अजिंक्य राहणे की अगुआई पर्पल नाइट्स के लिए विकेट के पीछे जिम्मेदारी संभालते दिखे। फिर बल्लेबाजी के दौरान 21 साल के इस खिलाड़ी ने कहर ढा दिया। अंगकृष रघुवंशी के विकेटकीपिंग करने से केकेआर को यह फायदा होगा कि कोई विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट रिजर्व नहीं होगा। जरूरत के हिसाब से उन्हें खिलाया जा सकता है।

अंगकृष का तूफानी शतक

नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए अंगकृष ने 55 गेंद पर 103 रन जड़ दिए। इसमें 5 शतक और 9 चौके शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 187.27 का रहा। उनकी इस पारी के बदौलत रिंकू सिंह की अगुआई वाली गोल्डन नाइट्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। 200 रनों के लक्ष्य के जवाब में रहाणे की टीम ने 4 विकेट पर 203 रन बना लिए।

अजिंक्य रहाणे नहीं चले

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चिंता का विषय अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी है। रहाणे इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। वह ओपनिंग करने उतरे और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिन एलन ने 11 गेंद पर 23 रन बनाए। मनीष पांडे ने 11 गेंद पर 11 रन बनाए। अनुकूल रॉय ने 17 गेंद पर नाबाद 28 रन बनाए। उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया।

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