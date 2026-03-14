इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) शुरू होने से दो हफ्ते पहले इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने शनिवार (14 मार्च) को दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ दिया। पीटरसन को पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स ने मेंटर बनाया था। पीटरसन ने दिल्ली कैपिटल्स से राहें जुदा करने की जानकारी एक्स पर हिंदी में पोस्ट करके दी।

पीटरसन ने एक्स पर लिखा, ‘मैं आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए मेंटर नहीं बन सकता। मैं उस समय के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता, जो काम की आवश्यकता है। सभी खिलाड़ियों को इस सीजन के लिए शुभकामनाएं! हालांकि मैं आपको कॉम बॉक्स में वापस देखूंगा! आईपीएल दुनिया की सबसे अच्छी लीग है और मैं आप सभी को जल्द ही देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता!’

खनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 सीजन की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शनिवार, 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीजन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी।

पहला घरेलू मैच 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ

दिल्ली कैपिटल्स का पहला घरेलू मैच 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। दिल्ली 8 अप्रैल को घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस से भी भिड़ेगी। इसके बाद वह चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। पिछले साल पीटरसन को दिल्ली कैपिटल्स का मेंटर बनाया गया था, जो 2016 में लीग में आखिरी बार खिलाड़ी के तौर पर खेलने के बाद आईपीएल में पहली बार सपोर्ट स्टाफ में शामिल हुए थे।

पीटरसन ने तीन आईपीएल टीमों के लिए खेला

पीटरसन ने 2009 से पांच सीजन में तीन आईपीएल टीमों के लिए खेला। इसमें दिल्ली (तब डेयरडेविल्स) भी शामिल थी। उन्होंने आईपीएल में 17 मैचों में कप्तानी भी की। आईपीएल 2009 में कुछ समय के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लीड करने के बाद पीटरसन ने 2014 में डेयरडेविल्स की कप्तानी की। टीम सिर्फ दो जीत के साथ सबसे नीचे रही।

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