आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होना है। इस सीजन की शुरुआत से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक अच्छी खबर आई है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को चिन्नास्वामी में मैच करवाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अब सीजन का पहला मैच इसी मैदान पर 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। सरकार द्वारा सोमवार 16 मार्च को केएससीए को यहां मैच करवाने का अप्रूवल दिया गया।

पिछले साल आरसीबी के चैंपियन बनने के चिन्नास्वामी में हुए समारोह के बाद हुई भगदड़ के कारण इस स्टेडियम पर रोक लगी थी। अब सरकार के फैसले के बाद तस्वीर साफ हो गई है। यानी आईपीएल 2026 के मुकाबले अब शेड्यूल के मुताबिक ही खेले जाएंगे। यह फैसला कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर और एक्सपर्ट कमेटी की बैठक के बाद लिया गया। इस मीटिंग में कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, फ्रेंचाइजी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट फर्म DNA के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

पीटीआई के मुताबिक कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के आधिकारिक प्रवक्ता विनय मृत्युंजय ने बताया,”मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रसतुत की जिसमें सभी तैयारियों और सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दी गई। एक्सपर्ट कमेटी के रिव्यू और सभी मानकों की जांच के बाद आदरणीय गृह मंत्री ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु को आईपीएल के मैच करवानी की अनुमति दी। इसके लिए केएससीए उनका आभार व्यक्त करता है।”

ओपनिंग सेरेमनी का भी होगा आयोजन

आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक चिन्नास्वामी में उद्घाटन मैच से पहले आरसीबी का अनबॉक्सिंग इवेंट और टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन होगा। पहले आई जानकारी के मुताबिक आरसीबी अपने सात में से पांच बेंगलुरु में खेलेगी और दो मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। केएससीए ने इस फैसले के बाद एक्सपर्ट कमेटी का भी धन्यवाद अदा किया।

आईपीएल 2026 के पहले चरण में चिन्नास्वामी में होने वाले मैचों का शेड्यूल

28 मार्च: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (शाम 7.30 बजे)

5 अप्रैल: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (शाम 7.30 बजे)

(नोट: अभी पहले 20 मैचों का ही शेड्यूल आया है, इस मैदान पर होने वाले अन्य तीन मैचों का शेड्यूल अभी आना बाकी है।)

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