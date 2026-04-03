इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)का प्रदर्शन काफी खराब है। वह पहले दो मैच हार चुकी है। टीम के खराब प्रदर्शन का एक कारण मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रव्रती का न चलना है। वरुण ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दिए थे। सनराइजर्स के खिलाफ उन्होंने 2 ओवर में 31 रन लुटाए।

वरुण चक्रवर्ती को लेकर इरफान पठान ने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रहाणे ने सनराइजर्स के खिलाफ वरुण का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। उन्होंने कहा कि आउट-ऑफ-फॉर्म वरुण को पावरप्ले में गेंदबाजी नहीं करानी चाहिए थी। वरुण ने पावरप्ले में 5वां ओवर किया। अभिषेक शर्मा ने दो छक्के और तीन चौके लगाकर ओवर में 25 रन बनाए। इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वरुण ने पावरप्ले में पांचवां ओवर किया। उन्होंने 15 रन दिए थे।

आत्मविश्वास बढ़ाने में कप्तान का बड़ा रोल

पठान ने ईएसपीएनक्रिकइंफो के टाइमआउट शो में कहा, ‘एक गेंदबाज के तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में कप्तान का बड़ा रोल होता है। अगर वह ऐसे समय में आपका सपोर्ट नहीं करता जब आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं और आपके पास लय है तो यहीं पर लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उन्हें पावरप्ले में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। आप एक ऐसे बॉलर को खो सकते हैं जो आपका ट्रंप कार्ड हो सकता है जो आपका मैच-विनर हो सकता है, जो आपका मैच-विनर रहा है।’

टी20 वर्ल्ड कप में भी वरुण ने किया था खराब प्रदर्शन

पठान ने कहा, ‘आप उन्हें कप्तान के तौर पर मुश्किल काम दे रहे हैं। यहीं पर अजिंक्य रहाणे ने दूसरे हाफ में बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले हाफ में, उन्होंने सचमुच वरुण चक्रवर्ती को पावरप्ले में गेंदबाजी कराकर गड़बड़ कर दी।’ इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने पर वरुण को जसप्रीत बुमराह की तरह ही भारत के लिए ‘ट्रंप कार्ड’ कहा जा रहा था, लेकिन सनराइजर्स के खिलाफ वाले मैच से पहले वर्ल्ड कप से मुंबई इंडियंस के खिलाफ तक पिछले छह मैचों में वरुण ने 23 ओवर में 273 रन दिए थे, जिससे उनकी इकॉनमी 11.86 रही थी।

लोग जलते हैं

अजिंक्य रहाणे से कोलकाता नाइट राइडर्स की लगातार दूसरी हार के बाद स्ट्राइक रेट पर सवाल हुआ तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि लोग उनकी सफलता से जलते हैं। वे मुझे खेलते नहीं देखना चाहते। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।