इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 की शुरुआत से पहले ही टीमों को बड़ा झटका लग गया है। सीजन शुरू होने से पहले ही कई स्टार खिलाड़ी चोट, फिटनेस और अन्य कारणों से बाहर हो गए हैं, जिससे फ्रेंचाइज़ियों की रणनीति पर सीधा असर पड़ा है। अब तक 7 खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि अन्य नौ क्रिकेटरों की उपलब्धता पर संशय है।

कुछ टीमें जहां बिना रिप्लेसमेंट के आगे बढ़ने का फैसला कर रही हैं। वहीं कई फ्रेंचाइजियां नए विकल्प तलाश रही हैं। खास यह है कि बाहर होने वालों में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऐसे में IPL 2026 खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम मैनेजमेंट की रणनीति की असली परीक्षा साबित होने वाला है।

आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च 2026 से शुरू होगा। आईपीएल 2026 में दस टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई 2026 को होगा।

IPL 2026 से बाहर हुए खिलाड़ी

खिलाड़ी टीम चोट स्थिति विकल्प हर्षित राणा कोलकाता नाइट राइडर्स घुटने (लिगामेंट में खिंचाव) पूरे टूर्नामेंट से बाहर विकल्प की तलाश नहीं नाथन एलिस चेन्नई सुपर किंग्स हैमस्ट्रिंग पूरे टूर्नामेंट से बाहर विकल्पों की तलाश में CSK (संभवतः ओटनील बार्टमैन) सैम करन राजस्थान रॉयल्स कमर में चोट पूरे टूर्नामेंट से बाहर विकल्पों की तलाश में RR जैक एडवर्ड्स सनराइजर्स हैदराबाद पैर में चोट पूरे टूर्नामेंट से बाहर TBA (To Be Announced) वानिंदु हसरंगा लखनऊ सुपर जायंट्स हैमस्ट्रिंग (T20 वर्ल्ड कप से गंभीर चोट) पूरे टूर्नामेंट से बाहर गुडाकेश मोती अथर्व अंकोलेकर मुंबई इंडियंस घुटना (मेनिस्कस फटना) पूरे टूर्नामेंट से बाहर अब तक घोषणा नहीं मुस्तफिजुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स BCCI के निर्देश पर रिलीज पूरे टूर्नामेंट से बाहर ब्लेसिंग मुजरबानी

IPL 2026 से आंशिक रूप से/हिस्सा लेना संदिग्ध/शुरुआती चरण से बाहर खिलाड़ी