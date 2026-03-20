इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 की शुरुआत से पहले ही टीमों को बड़ा झटका लग गया है। सीजन शुरू होने से पहले ही कई स्टार खिलाड़ी चोट, फिटनेस और अन्य कारणों से बाहर हो गए हैं, जिससे फ्रेंचाइज़ियों की रणनीति पर सीधा असर पड़ा है। अब तक 7 खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि अन्य नौ क्रिकेटरों की उपलब्धता पर संशय है।
कुछ टीमें जहां बिना रिप्लेसमेंट के आगे बढ़ने का फैसला कर रही हैं। वहीं कई फ्रेंचाइजियां नए विकल्प तलाश रही हैं। खास यह है कि बाहर होने वालों में अनुभवी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऐसे में IPL 2026 खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम मैनेजमेंट की रणनीति की असली परीक्षा साबित होने वाला है।
आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च 2026 से शुरू होगा। आईपीएल 2026 में दस टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस हिस्सा लेंगी। आईपीएल 2026 का फाइनल 31 मई 2026 को होगा।
IPL 2026 से बाहर हुए खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|टीम
|चोट
|स्थिति
|विकल्प
|हर्षित राणा
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|घुटने (लिगामेंट में खिंचाव)
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|विकल्प की तलाश नहीं
|नाथन एलिस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|हैमस्ट्रिंग
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|विकल्पों की तलाश में CSK (संभवतः ओटनील बार्टमैन)
|सैम करन
|राजस्थान रॉयल्स
|कमर में चोट
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|विकल्पों की तलाश में RR
|जैक एडवर्ड्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पैर में चोट
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|TBA (To Be Announced)
|वानिंदु हसरंगा
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैमस्ट्रिंग (T20 वर्ल्ड कप से गंभीर चोट)
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|गुडाकेश मोती
|अथर्व अंकोलेकर
|मुंबई इंडियंस
|घुटना (मेनिस्कस फटना)
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|अब तक घोषणा नहीं
|मुस्तफिजुर रहमान
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|BCCI के निर्देश पर रिलीज
|पूरे टूर्नामेंट से बाहर
|ब्लेसिंग मुजरबानी
IPL 2026 से आंशिक रूप से/हिस्सा लेना संदिग्ध/शुरुआती चरण से बाहर खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|टीम
|चोट
|स्थिति
|विकल्प
|पैट कमिंस
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पीठ (कमर की हड्डी में परेशानी)
|शुरुआती मैचों में अनुपस्थित
|इशान किशन (अंतरिम कप्तान)
|जोश हेजलवुड
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैमस्ट्रिंग+अकिलीज
|पहले 2 या 3 मैच के लिए अनुपस्थित
|TBA (To Be Announced)
|मिचेल स्टार्क
|दिल्ली कैपिटल्स
|क्रिकेट ऑस्टेलिया की देखरेख में वर्कलोड मैनेजमेंट
|शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध
|TBA (To Be Announced)
|मथीशा पथिराना
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|पिंडली में तनाव
|मध्य सीजन में वापसी की उम्मीद
|कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगा गया (NOC मिली)
|इशान मलिंगा
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कंधा (विश्व कप से बाहर)
|शायद शुरुआती या उससे भी अधिक मैच न खेल पाएं
|(To Be Announced)
|लॉकी फर्ग्यूसन
|पंजाब किंग्स
|चोट नहीं निजी कारण (पारिवारिक समस्या)
|शुरुआती दौर से बाहर, बाद में शामिल होंगे
|(To Be Announced)
|मैथ्यू शॉर्ट
|चेन्नई सुपर किंग्स
|अंगूठा टूट गया
|शुरुआती मैचों में खेलना संदिग्ध
|TBA (To Be Announced)
|मयंक यादव
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|फिटनेस संबंधी चिंता (चोट का इतिहास)
|अनिश्चित
|N/A
|मोहसिन खान
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|घुटने की सर्जरी के बाद पुनर्वास
|अनिश्चित (दिसंबर 2024 के बाद से कोई मैच नहीं खेला)
|N/A