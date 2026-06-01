इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे और कई यादगार साझेदारियां देखने को मिलीं। कुछ जोड़ियों ने शुरुआती विकेटों के लिए बड़े रिकॉर्ड बनाए तो कुछ ने मध्यक्रम और निचले क्रम में टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। इस सीजन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के नितीश राणा और केएल राहुल के नाम रहा।

नितीश राणा और केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 220 रन जोड़े। हर विकेट के लिए भी अलग-अलग टीमों के बल्लेबाजों ने सर्वश्रेष्ठ साझेदारियां दर्ज कीं। आइए जानते हैं आईपीएल 2026 में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी साझेदारियां कौन सी रहीं और हर विकेट के लिए सर्वोच्च पार्टनरशिप का रिकॉर्ड किस जोड़ी के नाम दर्ज हुआ।

IPL 2026 की सर्वश्रेष्ठ साझेदारियां (विकेट के अनुसार)

विकेट रन साझेदार टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख 1 167 शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स न्यू चंडीगढ़ 29 मई 2026 2 220 नितीश राणा, केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स दिल्ली 25 अप्रैल 2026 3 140 प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 23 मई 2026 4 99* रजत पाटीदार, टिम डेविड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु 05 अप्रैल 2026 5 119* ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 01 अप्रैल 2026 6 118 रविंद्र जडेजा, डोनोवन फेरेरा राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद 13 अप्रैल 2026 7 76* रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स ईडन गार्डन 19 अप्रैल 2026 8 62* रिंकू सिंह, सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 26 अप्रैल 2026 9 68 राहुल तेवतिया, मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु धर्मशाला 26 मई 2026 10 33 जेमी ओवरटन, अंशुल कम्बोज चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी 30 मार्च 2026

IPL 2026 की रनों के आधार पर सबसे बड़ी साझेदारियां

साझेदार रन विकेट टीम विपक्षी टीम मैदान मैच की तारीख नितीश राणा, केएल राहुल 220 2 दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स दिल्ली 25 अप्रैल 2026 कूपर कोनॉली, प्रियांश आर्या 182 2 पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स न्यू चंडीगढ़ 19 अप्रैल 2026 शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन 167 1 गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स नया चंडीगढ़ 29 मई 2026 रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन 148 1 मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स वानखेड़े 29 मार्च 2026 रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन 143 1 मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स वानखेड़े 04 मई 2026 प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर 140 3 पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ 23 मई 2026 प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर 139 3 पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस वानखेड़े 16 अप्रैल 2026 मिचेल मार्श, जोस इंग्लिस 135 1 लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ 15 मई 2026 इशान किशन, अभिषेक शर्मा 132 2 सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स जयपुर 25 अप्रैल 2026 ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा 129 1 सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस वानखेड़े 29 अप्रैल 2026 शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन 128 1 गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु 24 अप्रैल 2026 शुभमन गिल, जोस बटलर 128 2 गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन 16 मई 2026 प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या 126 1 पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 25 अप्रैल 2026 शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन 125 1 गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स अहमदाबाद 21 मई 2026 वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल 125 1 राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद न्यू चंडीगढ़ 27 मई 2026 नमन धीर, क्विंटन डीकॉक 122 3 मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स वानखेड़े 16 अप्रैल 2026 ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा 120 1 सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़ 11 अप्रैल 2026 फिल साल्ट, विराट कोहली 120 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस वानखेड़े 12 अप्रैल 2026

वैभव-गिल ओपनर, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली बाहर; IPL 2026 के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने चुनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट

आईपीएल 2026 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गय है। यह चुनाव किया है तीन दिग्गज क्रिकेटरों ने। खास बात यह है कि इसमें अभिषेक शर्मा, विराट कोहली नहीं हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल बतौर ओपनर चुने गए हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



