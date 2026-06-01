इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे और कई यादगार साझेदारियां देखने को मिलीं। कुछ जोड़ियों ने शुरुआती विकेटों के लिए बड़े रिकॉर्ड बनाए तो कुछ ने मध्यक्रम और निचले क्रम में टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। इस सीजन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के नितीश राणा और केएल राहुल के नाम रहा।

नितीश राणा और केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 220 रन जोड़े। हर विकेट के लिए भी अलग-अलग टीमों के बल्लेबाजों ने सर्वश्रेष्ठ साझेदारियां दर्ज कीं। आइए जानते हैं आईपीएल 2026 में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी साझेदारियां कौन सी रहीं और हर विकेट के लिए सर्वोच्च पार्टनरशिप का रिकॉर्ड किस जोड़ी के नाम दर्ज हुआ।

IPL 2026 की सर्वश्रेष्ठ साझेदारियां (विकेट के अनुसार)

विकेटरनसाझेदारटीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
1167शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शनगुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सन्यू चंडीगढ़29 मई 2026
2220नितीश राणा, केएल राहुलदिल्ली कैपिटल्सपंजाब किंग्सदिल्ली25 अप्रैल 2026
3140प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यरपंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ23 मई 2026
499*रजत पाटीदार, टिम डेविडरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुचेन्नई सुपर किंग्सबेंगलुरु05 अप्रैल 2026
5119*ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवीदिल्ली कैपिटल्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ01 अप्रैल 2026
6118रविंद्र जडेजा, डोनोवन फेरेराराजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबादहैदराबाद13 अप्रैल 2026
776*रिंकू सिंह, अनुकूल रॉयकोलकाता नाइट राइडर्सराजस्थान रॉयल्सईडन गार्डन19 अप्रैल 2026
862*रिंकू सिंह, सुनील नरेनकोलकाता नाइट राइडर्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ26 अप्रैल 2026
968राहुल तेवतिया, मोहम्मद सिराजगुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुधर्मशाला26 मई 2026
1033जेमी ओवरटन, अंशुल कम्बोजचेन्नई सुपर किंग्सराजस्थान रॉयल्सगुवाहाटी30 मार्च 2026

IPL 2026 की रनों के आधार पर सबसे बड़ी साझेदारियां

साझेदाररनविकेटटीमविपक्षी टीममैदानमैच की तारीख
नितीश राणा, केएल राहुल2202दिल्ली कैपिटल्सपंजाब किंग्सदिल्ली25 अप्रैल 2026
कूपर कोनॉली, प्रियांश आर्या1822पंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सन्यू चंडीगढ़19 अप्रैल 2026
शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन1671गुजरात टाइटंसराजस्थान रॉयल्सनया चंडीगढ़29 मई 2026
रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन1481मुंबई इंडियंसकोलकाता नाइट राइडर्सवानखेड़े29 मार्च 2026
रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन1431मुंबई इंडियंसलखनऊ सुपर जायंट्सवानखेड़े04 मई 2026
प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर1403पंजाब किंग्सलखनऊ सुपर जायंट्सलखनऊ23 मई 2026
प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर1393पंजाब किंग्समुंबई इंडियंसवानखेड़े16 अप्रैल 2026
मिचेल मार्श, जोस इंग्लिस1351लखनऊ सुपर जायंट्सचेन्नई सुपर किंग्सलखनऊ15 मई 2026
इशान किशन, अभिषेक शर्मा1322सनराइजर्स हैदराबादराजस्थान रॉयल्सजयपुर25 अप्रैल 2026
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा1291सनराइजर्स हैदराबादमुंबई इंडियंसवानखेड़े29 अप्रैल 2026
शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन1281गुजरात टाइटंसरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुबेंगलुरु24 अप्रैल 2026
शुभमन गिल, जोस बटलर1282गुजरात टाइटंसकोलकाता नाइट राइडर्सईडन गार्डन16 मई 2026
प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या1261पंजाब किंग्सदिल्ली कैपिटल्सदिल्ली25 अप्रैल 2026
शुभमन गिल, बीसाई सुदर्शन1251गुजरात टाइटंसचेन्नई सुपर किंग्सअहमदाबाद21 मई 2026
वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल1251राजस्थान रॉयल्ससनराइजर्स हैदराबादन्यू चंडीगढ़27 मई 2026
नमन धीर, क्विंटन डीकॉक1223मुंबई इंडियंसपंजाब किंग्सवानखेड़े16 अप्रैल 2026
ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा1201सनराइजर्स हैदराबादपंजाब किंग्सन्यू चंडीगढ़11 अप्रैल 2026
फिल साल्ट, विराट कोहली1201रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुमुंबई इंडियंसवानखेड़े12 अप्रैल 2026

वैभव-गिल ओपनर, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली बाहर; IPL 2026 के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने चुनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट

आईपीएल 2026 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट को चुना गय है। यह चुनाव किया है तीन दिग्गज क्रिकेटरों ने। खास बात यह है कि इसमें अभिषेक शर्मा, विराट कोहली नहीं हैं जबकि वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल बतौर ओपनर चुने गए हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)