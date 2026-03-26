इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) शुरू होने से पहले शुभमन गिल ने गुरुवार (26 मार्च) को कहा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। गिल सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के उप-कप्तान थे, लेकिन इशान किशन की वापसी और संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में जगह देने के लिए उन्हें बाहर दिया गया था। भारत ने रिकॉर्ड तीसरा खिताब जीता। गिल भारतीय टेस्ट और वनडे टीमों के कप्तान हैं और आईपीएल में गुजरात टाइटंस की अगुआई करते हैं।

आईपीएल 2026 से पहले पूर्व संवाददाता सम्मेलन में जब गिल से पूछा कि क्या विश्व कप में नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्हें कुछ साबित करना है तो गिल ने कहा, ‘पिछले तीन-चार सत्रों को देखें तो मुझे लगता है कि आईपीएल में मेरे सबसे ज्यादा रन हैं। इस सत्र में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। पिछले चार साल में हमने टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है और मैंने एक बल्लेबाज के रूप में भी अच्छा किया है।’

आईपीएल में लगातार रन बनाने वालों में गिल शामिल

गिल लगातार आईपीएल में रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। उन्होंने पिछले सत्र में 650 रन, उससे पहले 426 रन और 2023 में 890 रन बनाए थे। उन्होंने कहा, ‘मुझे वही करना है जो मैं पिछले चार साल से कर रहा हूं। टीम को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अगर हम ऐसा करते रहे, तो निश्चित रूप से हम एक बार फिर ट्रॉफी जीतेंगे।’

आईपीएल पदार्पण पर खिताब जीती थी मुंबई

गिल ने 2024 सत्र से हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने के बाद कप्तानी संभाली थी। हार्दिक की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने 2022 में आईपीएल में पदार्पण के साथ ही ट्रॉफी जीतकर नाम कमाया था। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस अपने अभियान की शुरुआत पंजाब किंग्स के खिलाफ 31 मार्च को करनी है। आईपीएल 2026 के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।