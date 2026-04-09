इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में बुधवार 8 अप्रैल की रात अरुण जेटली स्टेडियम पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में भले ही गुजरात टाइटंस ने एक रन से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन उसके कप्तान शुभमन गिल स्लो ओवर रेट में फंस गए। आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल ने उन पर 12 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

अक्षर पटेल की अगुआई वाली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस की इस सीजन की पहली विजय है। आईपीएल की ओर से मीडिया के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया, ‘‘गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल पर जुर्माना लगाया गया है।’’

बयान के मुताबिक, ‘‘शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच के दौरान स्लो ओवर रेट बनाए रखा।’’

एडवाइजरी में यह भी कहा गया, ‘‘चूंकि IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत इस सीजन यह गुजरात टाइटंस का पहला अपराध था, इसलिए शुभमन गिल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।’’

एक पल की चूक और हार गई दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच बेहद रोमांचक मुकाबले में डेविड मिलर से फैसले लेने में एक पल की चूक हो गई। डेविड मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा की फेंकी गई आखिरी से पहले वाली गेंद पर एक रन लेने से मना कर दिया और अंतिम गेंद को खेलने से चूक गए। इसके बाद कुलदीप यादव जोस बटलर के सीधे थ्रो से बच नहीं पाए।

इस तरह दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुजरात टाइटंस के 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट पर 209 रन ही बना पाई। गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला रविवार 12 अप्रैल को लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं दिल्ली कैपिटल्स शनिवार 11 अप्रैल को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करेगी।

दिल्ली-गुजरात आखिरी ओवर का रोमांच: 4 गेंदों पर बने 11 रन, फिर 2 गेंद पर 2 रन नहीं बना पाए मिलर

दिल्ली कैपिटल्स ने 18 वें ओवर के बाद 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। जीत के लिए 12 गेंद पर 36 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने यहां से मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में मोड़ दिया, लेकिन गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद पर 1 रन से जीत दर्ज की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।