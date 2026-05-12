इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ा। इस अर्धशतक के साथ कम से कम गुजरात टाइटंस की पारी तक के लिए उनके नाम ऑरेंज कैप हो गया। साई ने 44 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। वह आईपीएल 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके 12 पारियों में 501 रन हो गए हैं।
साई सुदर्शन ने पिछली छह पारियों में एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 100,87, 6, 57,55 और मंगलवार को 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 44 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। साई से ऑरेंज कैप सनराइजर्स की बल्लेबाजी के दौरान छीन सकती है। हेनरिक क्लासेन के 494, अभिषेक शर्मा के 475 और इशान किशन के 409 रन हैं। लगातार तीसरे सीजन में साई 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। पिछले सीजन ऑरेंज कैप उनके नाम हुआ था।
(साई सुदर्शन)
(वैभव सूर्यवंशी)
(क्लासेन)
(वैभव सूर्यवंशी)
|बल्लेबाज़
|Mat
|Inns
|Runs
|Avg
|SR
|4s
|6s
|साई सुदर्शन
|12
|12
|501
|41.75
|155.11
|49
|22
|हेनरिक क्लासेन
|11
|11
|494
|54.89
|157.32
|36
|23
|केएल राहुल
|12
|12
|477
|43.36
|177.99
|50
|24
|अभिषेक शर्मा
|11
|11
|475
|47.50
|210.18
|43
|36
|शुभमन गिल
|11
|11
|467
|42.45
|158.31
|45
|20
|वैभव सूर्यवंशी
|11
|11
|440
|40.00
|236.56
|38
|40
|संजू सैमसन
|11
|11
|430
|53.75
|169.29
|45
|23
|कूपर कोनोली
|11
|10
|415
|51.88
|168.02
|34
|28
|इशान किशन
|11
|11
|409
|37.18
|186.76
|41
|22
प्रियांश ने 6 छक्के लगा बनाया खास रिकॉर्ड
प्रियांश ने दिल्ली के खिलाफ इस आईपीएल सीजन के 55वें मैच में अपनी पारी के दौरान कुल 6 छक्के लगाए और आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यशस्वी, हेड और जयसूर्या से ऊपर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।