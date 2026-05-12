इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मंगलवार (12 मई) को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात टाइटंस के ओपनर साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ा। इस अर्धशतक के साथ कम से कम गुजरात टाइटंस की पारी तक के लिए उनके नाम ऑरेंज कैप हो गया। साई ने 44 गेंद पर 61 रन की पारी खेली। वह आईपीएल 2026 में 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उनके 12 पारियों में 501 रन हो गए हैं।

साई सुदर्शन ने पिछली छह पारियों में एक शतक और चार अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 100,87, 6, 57,55 और मंगलवार को 61 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 44 गेंद पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। साई से ऑरेंज कैप सनराइजर्स की बल्लेबाजी के दौरान छीन सकती है। हेनरिक क्लासेन के 494, अभिषेक शर्मा के 475 और इशान किशन के 409 रन हैं। लगातार तीसरे सीजन में साई 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। पिछले सीजन ऑरेंज कैप उनके नाम हुआ था।

IPL 2026 | बल्लेबाजी रिकॉर्ड IPL 2026 — सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ ऑरेंज कैप की दौड़ — शीर्ष 9 बल्लेबाज़ों का पूरा डेटा रैंकिंग पूरे आंकड़े विश्लेषण 501 IPL 2026 में सर्वाधिक रन साई सुदर्शन — 12 मैच • औसत 41.75 • SR 155.11 1 साई सुदर्शन 501 रन 2 हेनरिक क्लासेन 494 रन 3 केएल राहुल 477 रन 4 अभिषेक शर्मा 475 रन 5 शुभमन गिल 467 रन 6 वैभव सूर्यवंशी 440 रन 7 संजू सैमसन 430 रन 8 कूपर कोनोली 415 रन 9 इशान किशन 409 रन 501 सर्वाधिक रन

(साई सुदर्शन) 236.56 सर्वश्रेष्ठ SR

(वैभव सूर्यवंशी) 54.89 सर्वश्रेष्ठ औसत

(क्लासेन) 40 सर्वाधिक छक्के

(वैभव सूर्यवंशी) बल्लेबाज़ Mat Inns Runs Avg SR 4s 6s साई सुदर्शन 12 12 501 41.75 155.11 49 22 हेनरिक क्लासेन 11 11 494 54.89 157.32 36 23 केएल राहुल 12 12 477 43.36 177.99 50 24 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.50 210.18 43 36 शुभमन गिल 11 11 467 42.45 158.31 45 20 वैभव सूर्यवंशी 11 11 440 40.00 236.56 38 40 संजू सैमसन 11 11 430 53.75 169.29 45 23 कूपर कोनोली 11 10 415 51.88 168.02 34 28 इशान किशन 11 11 409 37.18 186.76 41 22 ऑरेंज कैप की दौड़ साई सुदर्शन शीर्ष पर — पर क्लासेन का औसत सबसे बेहतर साई सुदर्शन ने 12 मैचों में 501 रन बनाकर ऑरेंज कैप की दौड़ में बढ़त बना रखी है। लेकिन हेनरिक क्लासेन का औसत 54.89 इस पूरी सूची में सर्वश्रेष्ठ है — यानी वे हर बार बड़ी पारी खेलकर लौटते हैं। स्ट्राइक रेट तुलना वैभव सूर्यवंशी SR 236.56 अभिषेक शर्मा SR 210.18 इशान किशन SR 186.76 केएल राहुल SR 177.99 साई सुदर्शन SR 155.11 वैभव सूर्यवंशी — 14 साल, 40 छक्के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का SR 236.56 इस पूरी सूची में सर्वश्रेष्ठ है। 11 मैचों में 40 छक्के — यानी हर मैच में औसतन 3.6 छक्के। IPL 2026 का सबसे आक्रामक बल्लेबाज़। अभिषेक शर्मा — SR 210, 36 छक्के अभिषेक शर्मा ने 475 रन बनाए और 36 छक्के जड़े — सूर्यवंशी के बाद सबसे अधिक। उनका SR 210.18 उन्हें टॉप-5 रन-स्कोरर में सबसे विस्फोटक बनाता है। कूपर कोनोली — विदेशी खिलाड़ी, शानदार औसत ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली ने 10 पारियों में 415 रन और औसत 51.88 — विदेशी खिलाड़ियों में क्लासेन के बाद सबसे बेहतर प्रदर्शन। केएल राहुल — 50 चौके, सर्वाधिक केएल राहुल ने इस सूची में सर्वाधिक 50 चौके लगाए हैं। SR 177.99 के साथ वे रन और आक्रामकता दोनों में संतुलन बनाए हुए हैं। स्रोत: Cricbuzz Jansatta InfoGenIE

प्रियांश ने 6 छक्के लगा बनाया खास रिकॉर्ड

प्रियांश ने दिल्ली के खिलाफ इस आईपीएल सीजन के 55वें मैच में अपनी पारी के दौरान कुल 6 छक्के लगाए और आईपीएल के एक सीजन में पावरप्ले में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यशस्वी, हेड और जयसूर्या से ऊपर आ गए। पूरी खबर पढ़ें।