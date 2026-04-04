इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में शनिवार को दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस की टीम सीजन की पहली जीत की उम्मीद करेगी। उसे पहले मैच में पंजाब किंग्स से हार का सामना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हारकर सीजन की शुरुआत की। वह यह लय बरकरार रखना चाहेगी। यहां दोनों टीमों के स्क्वाड, संभावित प्लेइंग 11, हेड टू हेड, पिच और मौसम रिपोर्ट समेत अन्य जानकारी दी गई है।
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड रिकॉर्ड
गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच 8 मैच हुए हैं। गुजरात टाइटंस ने 6 मैच जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 2 मैच जीते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने 2 और राजस्थान रॉयल्स ने 1 मैच जीते हैं।
गुजरात टाइटंस स्क्वाड
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, जयंत यादव, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, अनुज रावत, अरशद खान, गुरनूर बराड़, निशांत सिंधु।
राजस्थान रॉयल्स
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, बृजेश शर्मा, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, शुभम दुबे, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा/जेसन होल्डर, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।
राजस्थान रॉयल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा।
अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम
अहमदाबाद में बारिश की संभावना नहीं है। मैच के समय 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की संभावना है।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम पिच रिपोर्ट
पिछले सीजन आईपीएल में अहमदाबाद में पहली पारी का औसत स्कोर 215 था और शनिवार के मैच में भी रनों की बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, यहां पहले बैटिंग करने वाली टीमों को फायदा होता है। 2024 की शुरुआत से अहमदाबाद में पिच नंबर 7 पर छह T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से चार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इन मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 207 है।
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच का टॉस कब होगा?
दिल्ली कैपिटल्स-मुंबई इंडियंस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच कब से खेला जाएगा?
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?
गुजरात टाइटंस-राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
