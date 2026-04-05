इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में तुषार देशपांडे के प्रदर्शन से साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन प्रभावित है। उनका कहना है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स के इस तेज गेंदबाज का धैर्यपूर्ण प्रदर्शन भारतीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचेगा।

देशपांडे ने आईपीएल 2026 में जोरदार शुरुआत की है। उन्होंने शनिवार (4 अप्रैल) को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई। देशपांडे ने आखिरी ओवर में राशिद खान को कैसे छकाया इस पर स्टेन ने प्रसारणकर्ता ‘स्टार स्पोर्ट्स’ को कहा, ‘तुषार देशपांडे का आखिरी ओवर बहुत बढ़िया था। उन्होंने दबाव में एकदम सही यॉर्कर डालीं, राशिद खान जैसे खिलाड़ी को बाउंड्री लगाने का मौका नहीं दिया।’

दबाव वाली स्थिति में शांत रहना बहुत मुश्किल

देशपांडे ने कहा, ‘एक गेंदबाज के लिए इतने अधिक दबाव वाली स्थिति में शांत रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन यह पक्का करना कि बिना दबाव महसूस किए योजना को सही तरीके से लागू किया जाए यह बहुत कम दिखने वाला हुनर ​​है।’

भारतीय चयनकर्ता नजरें नहीं हटाएंगे

स्टेन ने कहा, ‘तुषार ने चार सटीक यॉर्कर डालीं। फिर उन्होंने अपनी लाइन बदली और लेंथ गेंद डाली और ऐसा करके उन्होंने राशिद खान को बड़ा शॉट मारने के लिए उकसाया और वह बाउंड्री पर कैच दे बैठे। तुषार देशपांडे ने निडर गेंदबाजी की और यह प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा कि भारतीय चयनकर्ता इस आईपीएल सत्र में उनसे नजरें नहीं हटाएंगे।’

भुवनेश्वर कुमार इतिहास रचने के करीब

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की बात करें तो युजवेंद्र चहल पहले, भुवनेश्वर कुमार दूसरे तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नरेन तीसरे नंबर पर हैं। भुवनेश्वर ने आईपीएल में 199 विकेट लिए हैं। वह एक विकेट लेते ही इतिहास रच देंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।