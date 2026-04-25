इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शुक्रवार (24 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला छक्का जड़ते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उनके आईपीएल 300 छक्के पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। कोहली से पहले क्रिस गेल और रोहित शर्मा 300 से ज्यादा छक्के जड़ चुके हैं। कोहली के 303 छक्के हो गए हैं

क्रिस गेल ने 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा ने 276 मैच की 271 पारियों में 310 छक्के जड़े हैं। चौथे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी और पांचवें नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं। धोनी ने 264 और डिविलियर्स ने 251 छक्के जड़े हैं। कुल 11 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। डेविड वॉर्नर, संजू सैमसन, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, केएल राहुल और सुरेश रैना ने भी 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं।

IPL All-Time Records
IPL में सर्वाधिक छक्के: शीर्ष 11 बल्लेबाज
2008 से 2026 तक · भारतीय और विदेशी बल्लेबाजों की तुलना
रिकॉर्ड धारक
सीएच गेल
सर्वाधिक छक्के
357
शीर्ष भारतीय
आरजी शर्मा
भारतीय छक्के
310
1
सीएच गेल
KKR/KXIP/RCB · 142 मैच
विदेशी
357
2
आरजी शर्मा
DCH/MI · 276 मैच
भारतीय
310
3
वी कोहली
RCB · 274 मैच
भारतीय
303
4
एमएस धोनी
CSK/RPS · 278 मैच
भारतीय
264
5
एबी डिविलियर्स
DC/RCB · 184 मैच
विदेशी
251
6
डीए वॉर्नर
DC/SRH · 184 मैच
विदेशी
236
7
एसवी सैमसन
CSK/DC/RR · 184 मैच
भारतीय
234
8
एडी रसेल
DC/KKR · 140 मैच
विदेशी
223
9
केए पोलार्ड
MI · 189 मैच
विदेशी
223
10
केएल राहुल
KXIP/LSG/SRH · 151 मैच
भारतीय
218
11
एसके रैना
CSK/GL · 205 मैच
भारतीय
203
# बल्लेबाज टीम मैच पारियां रन उच्चतम औसत SR छक्के चौके
1सीएच गेलKKR/KXIP/RCB1421414965175*39.72148.96357404
2आरजी शर्माDCH/MI2762717183109*29.92132.60310653
3वी कोहलीRCB2742668989113*39.95133.76303807
4एमएस धोनीCSK/RPS278242543984*38.30137.45264375
5एबी डिविलियर्सDC/RCB1841705162133*39.70151.68251413
6डीए वॉर्नरDC/SRH184184656512640.52139.77236663
7एसवी सैमसनCSK/DC/RR184179499711931.82140.87234410
8एडी रसेलDC/KKR140115265188*28.20174.17223186
9केए पोलार्डMI189171341287*28.67147.32223218
10केएल राहुलKXIP/LSG/SRH1511425427132*45.60136.97218472
11एसके रैनाCSK/GL2052005528100*32.51136.73203506
सभी आंकड़े ESPN Cricinfo से · छक्के कॉलम हाइलाइट किए गए हैं
1
एडी रसेल
223 छक्के
174.17
स्ट्राइक रेट
2
एबी डिविलियर्स
251 छक्के
151.68
स्ट्राइक रेट
3
सीएच गेल
357 छक्के
148.96
स्ट्राइक रेट
4
केए पोलार्ड
223 छक्के
147.32
स्ट्राइक रेट
5
एसवी सैमसन
234 छक्के
140.87
स्ट्राइक रेट
6
डीए वॉर्नर
236 छक्के
139.77
स्ट्राइक रेट
7
एमएस धोनी
264 छक्के
137.45
स्ट्राइक रेट
8
केएल राहुल
218 छक्के
136.97
स्ट्राइक रेट
9
एसके रैना
203 छक्के
136.73
स्ट्राइक रेट
10
वी कोहली
303 छक्के
133.76
स्ट्राइक रेट
11
आरजी शर्मा
310 छक्के
132.60
स्ट्राइक रेट
स्रोत: ESPN Cricinfo · IPL आधिकारिक आंकड़े · डेटा अप्रैल 2026 तक
Jansatta InfoGenIE

ये है आईपीएल में 100 रन से ज्यादा से जीत की लिस्ट

आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया था। पूरी खबर पढ़ें

IPL के हर सीजन के पहले शतक

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। यूसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। पूरी खबर पढ़ें