इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शुक्रवार (24 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला छक्का जड़ते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उनके आईपीएल 300 छक्के पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। कोहली से पहले क्रिस गेल और रोहित शर्मा 300 से ज्यादा छक्के जड़ चुके हैं। कोहली के 303 छक्के हो गए हैं
क्रिस गेल ने 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा ने 276 मैच की 271 पारियों में 310 छक्के जड़े हैं। चौथे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी और पांचवें नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं। धोनी ने 264 और डिविलियर्स ने 251 छक्के जड़े हैं। कुल 11 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। डेविड वॉर्नर, संजू सैमसन, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, केएल राहुल और सुरेश रैना ने भी 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं।
|#
|बल्लेबाज
|टीम
|मैच
|पारियां
|रन
|उच्चतम
|औसत
|SR
|छक्के
|चौके
|1
|सीएच गेल
|KKR/KXIP/RCB
|142
|141
|4965
|175*
|39.72
|148.96
|357
|404
|2
|आरजी शर्मा
|DCH/MI
|276
|271
|7183
|109*
|29.92
|132.60
|310
|653
|3
|वी कोहली
|RCB
|274
|266
|8989
|113*
|39.95
|133.76
|303
|807
|4
|एमएस धोनी
|CSK/RPS
|278
|242
|5439
|84*
|38.30
|137.45
|264
|375
|5
|एबी डिविलियर्स
|DC/RCB
|184
|170
|5162
|133*
|39.70
|151.68
|251
|413
|6
|डीए वॉर्नर
|DC/SRH
|184
|184
|6565
|126
|40.52
|139.77
|236
|663
|7
|एसवी सैमसन
|CSK/DC/RR
|184
|179
|4997
|119
|31.82
|140.87
|234
|410
|8
|एडी रसेल
|DC/KKR
|140
|115
|2651
|88*
|28.20
|174.17
|223
|186
|9
|केए पोलार्ड
|MI
|189
|171
|3412
|87*
|28.67
|147.32
|223
|218
|10
|केएल राहुल
|KXIP/LSG/SRH
|151
|142
|5427
|132*
|45.60
|136.97
|218
|472
|11
|एसके रैना
|CSK/GL
|205
|200
|5528
|100*
|32.51
|136.73
|203
|506
ये है आईपीएल में 100 रन से ज्यादा से जीत की लिस्ट
आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया था। पूरी खबर पढ़ें।
IPL के हर सीजन के पहले शतक
न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। यूसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। पूरी खबर पढ़ें।