इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में शुक्रवार (24 अप्रैल) को गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहला छक्का जड़ते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उनके आईपीएल 300 छक्के पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। कोहली से पहले क्रिस गेल और रोहित शर्मा 300 से ज्यादा छक्के जड़ चुके हैं। कोहली के 303 छक्के हो गए हैं

क्रिस गेल ने 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के जड़े हैं। रोहित शर्मा ने 276 मैच की 271 पारियों में 310 छक्के जड़े हैं। चौथे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी और पांचवें नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं। धोनी ने 264 और डिविलियर्स ने 251 छक्के जड़े हैं। कुल 11 बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं। डेविड वॉर्नर, संजू सैमसन, आंद्रे रसेल, कीरोन पोलार्ड, केएल राहुल और सुरेश रैना ने भी 200 से ज्यादा छक्के जड़े हैं।

IPL All-Time Records IPL में सर्वाधिक छक्के: शीर्ष 11 बल्लेबाज 2008 से 2026 तक · भारतीय और विदेशी बल्लेबाजों की तुलना रिकॉर्ड धारक सीएच गेल सर्वाधिक छक्के 357 शीर्ष भारतीय आरजी शर्मा भारतीय छक्के 310 बार चार्ट तालिका स्ट्राइक रेट सभी खिलाड़ी भारतीय विदेशी 1 सीएच गेल विदेशी 357 2 आरजी शर्मा भारतीय 310 3 वी कोहली भारतीय 303 4 एमएस धोनी भारतीय 264 5 एबी डिविलियर्स विदेशी 251 6 डीए वॉर्नर विदेशी 236 7 एसवी सैमसन भारतीय 234 8 एडी रसेल विदेशी 223 9 केए पोलार्ड विदेशी 223 10 केएल राहुल भारतीय 218 11 एसके रैना भारतीय 203 # बल्लेबाज टीम मैच पारियां रन उच्चतम औसत SR छक्के चौके 1 सीएच गेल KKR/KXIP/RCB 142 141 4965 175* 39.72 148.96 357 404 2 आरजी शर्मा DCH/MI 276 271 7183 109* 29.92 132.60 310 653 3 वी कोहली RCB 274 266 8989 113* 39.95 133.76 303 807 4 एमएस धोनी CSK/RPS 278 242 5439 84* 38.30 137.45 264 375 5 एबी डिविलियर्स DC/RCB 184 170 5162 133* 39.70 151.68 251 413 6 डीए वॉर्नर DC/SRH 184 184 6565 126 40.52 139.77 236 663 7 एसवी सैमसन CSK/DC/RR 184 179 4997 119 31.82 140.87 234 410 8 एडी रसेल DC/KKR 140 115 2651 88* 28.20 174.17 223 186 9 केए पोलार्ड MI 189 171 3412 87* 28.67 147.32 223 218 10 केएल राहुल KXIP/LSG/SRH 151 142 5427 132* 45.60 136.97 218 472 11 एसके रैना CSK/GL 205 200 5528 100* 32.51 136.73 203 506 1 एडी रसेल 223 छक्के 174.17 स्ट्राइक रेट 2 एबी डिविलियर्स 251 छक्के 151.68 स्ट्राइक रेट 3 सीएच गेल 357 छक्के 148.96 स्ट्राइक रेट 4 केए पोलार्ड 223 छक्के 147.32 स्ट्राइक रेट 5 एसवी सैमसन 234 छक्के 140.87 स्ट्राइक रेट 6 डीए वॉर्नर 236 छक्के 139.77 स्ट्राइक रेट 7 एमएस धोनी 264 छक्के 137.45 स्ट्राइक रेट 8 केएल राहुल 218 छक्के 136.97 स्ट्राइक रेट 9 एसके रैना 203 छक्के 136.73 स्ट्राइक रेट 10 वी कोहली 303 छक्के 133.76 स्ट्राइक रेट 11 आरजी शर्मा 310 छक्के 132.60 स्ट्राइक रेट स्रोत: ESPN Cricinfo · IPL आधिकारिक आंकड़े · डेटा अप्रैल 2026 तक Jansatta InfoGenIE

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आईपीएल में 14 बार जीत-हार का अंतर 100 रन से से ज्यादा का रहा है। सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम है। उसने 146 रनों से 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया था। पूरी खबर पढ़ें।

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न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडन मैकुलम के नाम आईपीएल के किसी सीजन के पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। यूसुफ पठान का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। पूरी खबर पढ़ें।