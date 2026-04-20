आईपीएल 2026 में अभी तक नए चेहरों ने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मुकुल चौधरी, प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन के बाद अब एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसके चाचा पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं उनके दादा जी भी पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस खिलाड़ी का नाम है कृष भगत जो दाएं हाथ के तेज मीडियम पेसर और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। उन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ सीजन के 30वें मैच में डेब्यू कैप मिली।

कौन हैं कृष भगत?

कृष भगत के चाचा मोहिंदर भगर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं उनके दादा जी चूनी लाल भगत पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उनका चयन सीजन के बीच में चोटिल अथर्व अंकोलेकर की जगह चयन हुआ था। कृष ने इससे पहले कोई टी20 मैच नहीं खेला है। वह पहली बार इतने बड़े मंच पर टी20 क्रिकेट खेलते दिखेंगे। कृष भगत ने अंडर 19, अंडर 23 स्टेट के साथ विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेले हैं।

21 वर्षीय कृष भगत का जन्म 6 नवंबर 2004 को जालंधर में हुआ था। उनके पिता अश्विनी भगत ने बचपन से ही उन्हें सपोर्ट किया। कृष ने छह साल की उम्र से ही बल्ला थाम लिया था। इसके बाद जैसे-जैसे वह बड़े हुए गेंदबाजी उनका प्रमुख हथियार बना। उसके बाद इस खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल शुरू किए। कृष आरसीबी के नेट बॉलर थे और पिछले दो साल से मुंबई इंडियंस के ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं।

कैसा रहा कृष भगत का करियर?

कृष भगरत के पास पंजाब के लिए अलग-अलग एज ग्रुप के टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है। वह अंडर 23 स्टेट चैंपियनशिप में तीन बार फाइव विकेट हॉल ले चुके हैं। वहीं तीन शतक भी उनके नाम दर्ज हैं। पिछले दो साल से वह पंजाब की रणजी टीम का भी हिस्सा रहे हैं। उनके नाम घरेलू सर्किट में अभी तक 7 फर्स्ट क्लास मैचों में 7 विकेट और 9 लिस्ट ए मैचों में 9 विकेट दर्ज हैं।

मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को 30 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था। अगर यह खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी के लिए चमका तो भविष्य में टीम इंडिया में भी नजर आ सकता है। मुंबई इंडियंस ने भारत को सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा जैसे कई धाकड़ खिलाड़ी दिए हैं। अगर इस खिलाड़ी का सिक्का चला तो मुंबई इंडियंस और भारत को एक शानदार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भविष्य के लिए मिल सकता है।

मुंबई इंडियंस के लिए एकसाथ 2 खिलाड़ियों का डेब्यू, एक ने 203 रन ठोक बटोरी थीं सुर्खियां; रोहित शर्मा बाहर

मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में दो युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका दिया है। दानिश मालेवार और कृष भगत अपना आईपीएल डेब्यू करेंगे। रोहित शर्मा की वापसी इस मैच में भी नहीं हुई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





