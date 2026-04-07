कर्ज, खेत और ख्वाब- यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उस लड़के की सच्चाई है, जिसने मुश्किलों के बीच अपनी रफ्तार खुद बनाई। इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में 154 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से सबका ध्यान खींचने वाले अशोक शर्मा का सफर त्याग, संघर्ष और जिद की कहानी है।

पिता की सीमित कमाई, बड़े भाई का अपना सपना छोड़ देना… फिर कोच की मौत और कोरोना का लंबा ब्रेक- ऐसे कई मोड़ आए जहां यह कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन हर बार अशोक शर्मा ने रुकने के बजाय और तेज दौड़ना चुना। यह उसी लड़के की कहानी है, जो कभी घर के गलियारे में भाई को मारने के लिए तेज गेंदबाजी करता था और आज उसी रफ्तार से दुनिया को अपनी पहचान बता रहा है।

इस कहानी की शुरुआत अशोक शर्मा के घर के बाहर गलियारे से हुई। अशोक शर्मा बड़े भाई अक्षय को गेंदबाजी किया करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य उन्हें गेंद से मारना था और उन्हें मारने का एकमात्र तरीका तेज गेंदबाजी करना था। अक्षय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘‘मैं तेज गेंदबाजी कर उसे मारा करता था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने भी तेज गेंदबाजी करना शुरू कर दिया ताकि मुझे मार पाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर वह इतना बेहतरीन बन जाएगा।’’

रामपुरा में स्कूल क्रिकेट में जब अशोक को गेंद मिलती थी तब उनकी उम्र के बल्लेबाज स्टंप्स से दूर हट जाते थे। आउट होने के लिए नहीं, बल्कि पीछे हटते हुए। अक्षय याद करते हुए कहते हैं, ‘‘उसने कइयों की पसलियां तोड़ दी थीं। मैंने बल्लेबाजों को भागते हुए देखा है।’’

यह स्पीड किसी कोच की ट्रेनिंग या तकनीक का नतीजा नहीं थी, बल्कि अंदर की आग से पैदा हुई थी। छोटा भाई गलियारे में बड़े भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश करता था। गलियारा मैदान की ओर जाता था। मैदान स्कूल क्रिकेट की ओर। स्कूल क्रिकेट ने अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के लिए 154.2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद को जन्म दिया।

ऐसी स्पीड जो दर्शकों को अपने फोन से नजरें न हटाने पर मजबूर कर देती है। जयपुर से 80 किमी दूर रामपुरा है। नाथूलाल शर्मा दिन में खेती करते थे और रात में एक स्थानीय अखबार के लिए गाड़ी चलाते थे और अलग-अलग स्टैंड पर अखबार पहुंचाते थे। वह महीने के 10 हजार रुपये कमाते थे।

नाथूराम की पत्नी चाहती थीं कि लड़के पढ़ाई पर ध्यान दें और सरकारी नौकरी करें। यही सीधा और सुरक्षित रास्ता था, लेकिन दोनों बेटे क्रिकेट खेलना चाहते थे। परिवार दोनों का खर्च नहीं उठा सकता था। अक्षय बताते हैं, ‘‘वे दोनों बेटों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते थे इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तय करूं कि अकादमी में किसका भेजा जाए।’’

अक्षय ने तय किया कि अशोक को जाना चाहिए। बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी। छोटा भाई आगे बढ़ता रहा। नाथूलाल ने अशोक का दाखिला जयपुर की अरावली क्रिकेट अकादमी में कराया। अकादमी को राजस्थान के पूर्व लेग-स्पिनर विवेक यादव चलाते थे। अशोक को गांव से आने-जाने में एक घंटा लगता था। इस कारण उन्हें पूरा समय नहीं मिल पाता था। पूरी तरह से ध्यान लगाने के लिए आखिरकार अशोक अकादमी के हॉस्टल में ही रहने लगे।

साल 2019 में अशोक राजस्थान की अंडर-19 टीम के लिए चुने गए।