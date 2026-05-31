इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रविवार (31 मई) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली फाइनल के आंकड़े सुधारना चाहेंगे। विराट का नाम सीमित ओवरों के क्रिकेट में महान खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन आईपीएल फाइनल में अभी कुछ खा कमाल नहीं दिखा पाए हैं।

विराट कोहली ने चार आईपीएल फाइनल में 34.75 के औसत और 126 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 139 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ अर्धशतक शामिल है। उन्होंने 2016 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 54 रन की पारी खेली। इसके बाद से उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ फिफ्टी नहीं लगाई है।

विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड

विराट कोहली ने आईपीएल प्लेऑफ में 18 मैच खेले हैं। उन्होंने 27.43 के औसत और 124.71 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 439 रन बनाए हैं। इसमें दो अर्द्धशतक और नाबाद 70 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। टी20 फाइनल में विराट ने आठ मैचों में 49.14 के औसत और 125 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 344 रन बनाए हैं।

विराट कोहली: फाइनल का इम्तिहान IPL 2026 फाइनल | RCB vs GT | 31 मई 2026 IPL Final: साधारण रिकॉर्ड 2016 के बाद कोई fifty नहीं 2026: शानदार फॉर्म Playoff vs Final IPL Final रिकॉर्ड 4 फाइनल, 139 रन — विराट का साधारण फाइनल रिकॉर्ड विराट कोहली ने चार आईपीएल फाइनल में 34.75 के औसत और 126 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 139 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ एक अर्धशतक शामिल है — जो 2016 में SRH के खिलाफ आया था। सीमित ओवरों के इस महान बल्लेबाज से फाइनल में और की उम्मीद रहती है। 139 कुल रन

(4 फाइनल में) 34.75 बल्लेबाजी औसत 126+ स्ट्राइक रेट 4 IPL Final

मैच 1 अर्धशतक

(सिर्फ एक) 0 शतक

IPL फाइनल में 2016 के बाद 2016 में SRH के खिलाफ 54 रन — उसके बाद कोई playoff fifty नहीं विराट कोहली ने 2016 के IPL फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 54 रन की पारी खेली — यह उनका एकमात्र IPL फाइनल अर्धशतक है। इसके बाद से उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ में कोई fifty नहीं लगाई। 18 प्लेऑफ मैचों में सिर्फ 2 अर्धशतक — और दोनों 2016 से पहले या उसी साल के। एकमात्र IPL फाइनल अर्धशतक IPL 2016 फाइनल — RCB vs SRH 54 2016 के बाद IPL playoff में कोई fifty नहीं 18 प्लेऑफ मैचों में सिर्फ 2 अर्धशतक IPL 2026 सीजन 600 रन, SR 164.38 — विराट का शानदार सीजन IPL 2026 में विराट कोहली ने 15 मैचों में 50.00 के औसत और 164.38 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए। एक शतक (105*), चार अर्धशतक — यह उनके करियर के बेहतरीन IPL सीजनों में से एक है। फॉर्म शानदार है, अब फाइनल में भी यही फॉर्म दिखाने का वक्त। 600 कुल रन

IPL 2026 164.4 स्ट्राइक रेट

(शानदार) 50.00 बल्लेबाजी औसत 105* सर्वोच्च स्कोर

(नाबाद) 1 शतक 4 अर्धशतक तुलनात्मक विश्लेषण Playoff, Final, T20 Final और 2026 सीजन — चार आंकड़े, एक कहानी T20 Finals में विराट का औसत 49.14 है — IPL फाइनल (34.75) से बेहतर। लेकिन IPL Playoff में औसत 27.43 — सबसे कम। 2026 सीजन का फॉर्म (avg 50, SR 164) उन्हें इस फाइनल में बड़ी पारी खेलने का मौका देता है। संदर्भ मैच रन औसत SR 50s IPL 2026 सीजन 15 600 50.00 164.38 4 T20 Finals 8 344 49.14 125+ 3 IPL Final 4 139 34.75 126+ 1 IPL Playoff 18 439 27.43 124.71 2 स्रोत: ESPN Cricinfo | IPL 2026 आंकड़े Jansatta InfoGenIE

आईपीएल 2026 में विराट कोहली का प्रदर्शन

इसमें तीन अर्द्धशतक और 77 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। आईपीएल 2026 में विराट 50.00 के औसत और 164.38 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाकर छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इसमें एक शतक और चार अर्द्धशतक और नाबाद 105 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।

रबाडा बनाम कोहली, भुवनेश्वर बनाम गिल, ये दो मुकाबले तय करेंगे फाइनल का नतीजा

आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा ने 157 के स्ट्राइक रेट से 99 रन बनाए हैं। पांच बार आउट हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शुभमन गिल का रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने 79 गेंद पर 80 रन बनाए हैं और 6 बार आउट हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें।