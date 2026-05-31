इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में रविवार (31 मई) को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली फाइनल के आंकड़े सुधारना चाहेंगे। विराट का नाम सीमित ओवरों के क्रिकेट में महान खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन आईपीएल फाइनल में अभी कुछ खा कमाल नहीं दिखा पाए हैं।
विराट कोहली ने चार आईपीएल फाइनल में 34.75 के औसत और 126 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 139 रन बनाए हैं। इसमें सिर्फ अर्धशतक शामिल है। उन्होंने 2016 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 54 रन की पारी खेली। इसके बाद से उन्होंने आईपीएल प्लेऑफ फिफ्टी नहीं लगाई है।
विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड
विराट कोहली ने आईपीएल प्लेऑफ में 18 मैच खेले हैं। उन्होंने 27.43 के औसत और 124.71 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 439 रन बनाए हैं। इसमें दो अर्द्धशतक और नाबाद 70 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। टी20 फाइनल में विराट ने आठ मैचों में 49.14 के औसत और 125 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 344 रन बनाए हैं।
आईपीएल 2026 में विराट कोहली का प्रदर्शन
इसमें तीन अर्द्धशतक और 77 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है। आईपीएल 2026 में विराट 50.00 के औसत और 164.38 के स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाकर छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इसमें एक शतक और चार अर्द्धशतक और नाबाद 105 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।
रबाडा बनाम कोहली, भुवनेश्वर बनाम गिल, ये दो मुकाबले तय करेंगे फाइनल का नतीजा
आईपीएल 2026 में विराट कोहली ने कगिसो रबाडा ने 157 के स्ट्राइक रेट से 99 रन बनाए हैं। पांच बार आउट हुए हैं। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ शुभमन गिल का रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने 79 गेंद पर 80 रन बनाए हैं और 6 बार आउट हुए हैं। पूरी खबर पढ़ें।