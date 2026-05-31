इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार अर्धशतक जड़ा। कोहली ने पहली बार अपने आईपीएल करियर में 200 के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही उन्होंने 8 साल पुराना अपने सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 25 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। इससे उनका सबसे तेज अर्धशतक 26 गेंद पर था।

कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 25 गेंद पर अर्धशतक जड़ने से पहले 2018 में बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। 2018 में ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली में 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 27 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था।

IPL में कोहली के सबसे तेज 50 रन (गेंदों के हिसाब से)

25 vs गुजरात टाइटंस, अहमदाबाद, 2026

26 vs राजस्थान रॉयल्स, बेंगलुरु, 2018

26 vs दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली, 2018

27 vs लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ, 2025

विराट कोहली ने आईपीएल फाइनल में 10 साल बाद जड़ा अर्धशतक

विराट कोहली का आईपीएल प्लेऑफ में रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अर्धशतक जड़कर 10 साल का सूखा खत्म किया। इससे पहले 2016 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, आरसीबी यह मैच हार गई थी। कोहली ने तब 973 रन बनाए थे। यह आईपीएल में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है।

वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी के नाम ऑरेंज कैप हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।