रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के फाइनल में रविवार (31 मई) को विवाद हो गया। वाशिंगटन सुंदर को जॉर्डन कॉक्स के कैच पकड़ने पर नॉट आउट दिया गया। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद यह फैसला दिया कि गेंद जमीन पर लग गई थी। मामला 10वें ओवर के आखिरी गेंद का है।

जैकब डफी ने शॉर्ट गेंद की। सुंदर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर फाइनल लेग बाउंड्री की ओर गई। वहां तैनात जॉर्डन कॉक्स ने डाइव लगाकर कैच लपकने की कोशिश की। उन्होंने कैच पकड़ लिया, लेकिन जब उनकी उंगलियां जमीन से टकराईं तब गेंद पर उनका नियंत्रण नहीं था। ऐसे में थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉट दिया।

रजत पाटीदार का अंपायर से बहस

राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट पर 63 रन था। वाशिंगटन सुंदर 7 गेंद पर 4 और जोस बटलर 15 गेंद पर 14 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसके बाद आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को मैदानी अंपायर से बहस करते देखा गया। विराट कोहली भी फैसले से हैरान दिखें।

गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही

इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान शुभमन गिल 8 गेंद पर 10 और साई सुदर्शन 12 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी ने 3.4 ओवर में 26 रन पर अपने दोनों शीर्ष स्कोर को पवेलियन भेज दिया। निशांत सिंधू 20 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 18 गेंद पर 20 रन बनाए।

वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ ऑरेंज कैप

आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी के नाम ऑरेंज कैप हो गया। वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 48.50 के औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।