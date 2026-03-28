इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। 202 रनों के लक्ष्य के जवाब में फिल साल्ट के दूसरे ओवर में आउट होने के बाद पडिक्कल क्रीज पर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर इरादे स्पष्ट कर दिए। पाटीदार ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 7 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 234 का रहा, लेकिन वह आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए।

देवदत्त पडिक्कल ने 21 गेंद पर अर्धशतक जड़ा। वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के लिए दूसरे सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए। पहले नंबर पर रजत पाटीदार हैं। उन्होंने 2024 में हैदराबाद में 19 गेंद पर अर्धशतक जड़ा था। पडिक्कल ने 26 गेंद पर 61 रन बनाए। हर्ष दुबे ने उन्हें पवेलियन भेजा। हेनरिक क्लासेन ने उनका कैच लपका। पडिक्कल ने विराट कोहली के साथ 45 गेंद 101 रन जोड़े।

पडिक्कल का 12वां अर्धशतक

पडिक्कल का यह आईपीएल में 12 वां अर्धशतक था। उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। 75 मैच की 75 पारी में उन्होंने 25.93 के औसत और 128.22 के स्ट्राइक रेट से 1867 रन बनाए हैं। पडिक्कल ने 2025 में 10 पारी में 27.44 के औसत और 150.60 के स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाए थे। इसमें दो अर्धशतक शामिल हैं।