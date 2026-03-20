इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) शुरू होने में एक हफ्ते का वक्त है। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अच्छी खबर है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने शुक्रवार (20 मार्च) को दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका और कामिंदू मेंडिस को आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया। तीनों ने अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं।

तेज गेंदबाज चमीरा और ओपनर निसांका आईपीएल के आने वाले सत्र के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं, जबकि ऑलराउंडर कामिंदू मेंडिस को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ‘श्रीलंका क्रिकेट (SLC) यह बताना चाहता है कि जिन खिलाड़ियों ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में हिस्सा लेने के लिए गुजारिश की है, उन्हें एसएलसी का जरूरी फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट पास करने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी। अभी एसएलसी सभी केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों के लिए आठ हफ्ते का खास फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है।’

दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका और कामिंदू मेंडिस को अनुमति

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ‘इसका मकसद आने वाले अंतरराष्ट्रीय मैचों की तैयारी के लिए खिलाड़ियों के फिजिकल परफॉर्मेंस स्तर को बेहतर बनाना है। इसके अनुसार दुष्मंथा चमीरा, पथुम निसांका और कामिंदू मेंडिस को आईपीएल में भाग लेने के लिए एनओसी जारी कर दिए गए हैं।’ नुवान तुषारा (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु), वानिंदु हसरंगा (लखनऊ सुपर जाइंट्स), इशान मलिंगा (सनराइजर्स हैदराबाद) और मथीशा पथिराना (कोलकाता नाइट राइडर्स) को एनओसी के लिए इंतजार करना होगा।

हसरंगा, मलिंगा और पथिराना को करना होगा इंतजार

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ‘आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए नुवान तुषारा को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट के नतीजे पर निर्भर करेगी। वानिंदु हसरंगा, इशान मलिंगा और मथीशा पथिराना ने आईपीएल 2026 में हिस्सा लेने के लिए एनओसी मांगी है। उनका अभी फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट होना बाकी है। वे अभी भी चोट से उबरने के लिए रिहैब से गुजर रहे हैं। ये खिलाड़ी अपने रिकवरी और रिहैब प्रोग्राम पूरे होने के बाद टेस्ट से गुजरेंगे।’

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