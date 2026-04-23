इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में लगातार हार का सामना कर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आईपीएल 2026 में खेलने की अनुमति मिल गई है। वह जल्द अक्षर पटेल की अगुआई वाली टीम से जुड़ सकते हैं। स्टार्क कंधे और कोहनी की चोट से जूझ रहे थे।

स्टार्क को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के 2025-26 सीजन में लगी थी। इस दौरान वह इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज खेले थे। जोश हेजलवुड-पैट कमिंस की अनुपस्थिति में स्टार्क पांचों टेस्ट खेले थे। ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वह बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए भी खेले।

स्टार्क कब खेल सकते हैं

स्टार्क एक मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते दिख सकते हैं। वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम 6 में से तीन मैच हारी और तीन जीती है। लगातार दो मैच जीतकर सत्र का शुरुआत करने वाली दिल्ली कैपिटल्स बीते चार में से तीन मैच हारी है। अंक तालिका में पांचवें नंबर पर है। उसे 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स से भिड़ना है।

LSG-राजस्थान मैच के बाद अंक-तालिका

आईपीएल 2026 के 32वें मैच में राजस्थान ने लखनऊ को 40 रन से हराकर अंकतालिका में छलांग लगाई और आरसीबी को नुकसान हुआ। ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी बने हुए हैं। जबकि प्रिंस यादव ने पर्पल कैप हासिल की। पूरी खबर पढ़ें।