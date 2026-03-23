इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने अपने प्री-सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम संकेत दिए हैं। मिचेल स्टार्क की उपलब्धता पर अब भी अनिश्चितता है, जबकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर टीम ने साफ किया है कि केएल राहुल सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। कप्तान अक्षर पटेल और कोचिंग स्टाफ ने माना कि पिछले सीजन की सबसे बड़ी कमजोरी ओपनिंग रही थी।

इस बार ऑक्शन में इस मुद्दे पर खास तौर को टारगेट किया गया। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर इस सीजन नई शुरुआत कर पाएगी या मिचेल स्टार्क की अनिश्चितता और कॉम्बिनेशन की चुनौतियां फिर से रास्ता रोकेंगी।

मिचेल स्टार्क: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जवाब का इंतजार

मीडिया से बातचीत में कप्तान अक्षर पटेल, क्रिकेट डायरेक्टर वेणुगोपाल राव और हेड कोच हेमांग बदानी ने खुलकर अपनी बात रखी। मिचेल स्टार्क के बारे में अक्षर पटेल ने कहा, ‘हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जवाब का इंतजार है। हम उन्हें NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

अक्षर पटेल ने कहा, ‘मिचेल स्टार्क आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जवाब का इंतजार है, क्योंकि उन्हें अपनी फिटनेस के साथ-साथ अपने वर्कलोड को भी मैनेज करना है।’

केएल राहुल और ओपनिंग पोजिशन के बारे में हेमंग बदानी ने कहा, ‘अगर आपकी ओपनिंग ठीक से काम नहीं कर रही है तो इसे सही करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी को ढूंढें जो हमारे लिए यह काम कर सके।’

दूर कर ली ओपनिंग स्लॉट की दिक्कत: हेमंग बदानी

हेमंग बदानी ने कहा, ‘पिछले साल हम ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने पिछले सीजन में अभिषेक पोरेल, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, फाफ डुप्लेसिस और अन्य खिलाड़ियों के साथ बदलाव देखे। फाफ आधे समय चोटिल रहे थे। इस बार हमने कुछ ओपनर्स को चुना है। हम पृथ्वी शॉ के पास लौटे हैं।’

हेमंग बदानी ने कहा, ‘हमने बेन डकेट और पथुम निसांका को चुना है। हमने इन खिलाड़ियों को चुनकर इस समस्या को सचमुच हल कर लिया है। नीलामी में ओपनिंग स्लॉट हमारे लिए एक मुख्य लक्ष्य था और हमने इसे काफी हद तक पूरा कर लिया है।’

केएल राहुल बतौर ओपनर सबसे अच्छा विकल्प: अक्षर पटेल

अक्षर पटेल ने कहा, ‘पिछले साल केएल राहुल मध्यक्रम में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन ऐसा था। पिछले साल हमारे पास दो विदेशी खिलाड़ी थे जो सिर्फ शीर्ष क्रम में ही बल्लेबाजी कर सकते थे। हमने उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी नहीं कराई।’

अक्षर पटेल ने कहा, ‘हमने पिछले साल केएल राहुल को मध्यक्रम में ट्राई किया था। चोट और कॉम्बिनेशन के चलते हमने उन्हें प्रमोट किया। वह अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसलिए हमने ये बदलाव किया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन्हें फिर उसी पोजिशन पर खिलाऊंगा या नहीं, लेकिन बतौर ओपनर उन्होंने काफी अच्छा किया है।’

अक्षर पटेल ने बताया, ‘केएल राहुल ने उस पोजिशन में ढेर सारे रन बनाए हैं। मैं उन्हें बल्लेबाजी क्रम में किसी और नंबर पर खेलते हुए नहीं देखता। वह फ्रेंचाइजी के लिए संभावित ओपनर हैं। टी20 क्रिकेट में आपको अच्छी शुरुआत देनी जरूरी होती है। इससे बाद के बैटर्स के लिए आसानी होती है।’

रोहित, हार्दिक की तरह अक्षर को भी नहीं पसंद इम्पैक्ट प्लेयर नियम

अक्षर पटेल ने आईपीएल के ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम की आलोचना करते हुए कहा, ‘मुझे यह पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उनके जैसे खिलाड़ियों (हरफनमौला) के विकास में बाधा आती है। रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या भी ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम के खिलाफ बोल चुके हैं, जिसके तहत टीमें मैच के किसी भी समय अपनी एकादश में किसी खिलाड़ी को सूचीबद्ध पांच खिलाड़ियों में से किसी एक से बदल सकती हैं।

यह नियम 2023 में लागू हुआ था और कम से कम 2027 तक लागू रहेगा। रोहित ने 2024 में कहा था कि उन्हें यह रणनीतिक नियम पसंद नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर खिलाड़ियों के विकास में बाधा आती है। इसके अगले सत्र में हार्दिक ने कहा था कि टीम में किसी हरफनमौला को चुनना मुश्किल हो गया है, जब तक कि वह बल्ले और गेंद दोनों से समान रूप से अच्छा न हो।

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान ने ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ से जुड़े सवाल के जवाब में हंसते हुए कहा, ‘मुझे यह नियम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ऑलराउंडर हूं। पहले हम इस भूमिका (बल्लेबाजी और गेंदबाजी) के लिए ऑलराउंडर चुनते थे। अब टीम प्रबंधन किसी खास बल्लेबाज या गेंदबाज को चुनता है। वे कहते हैं कि हमें ऑलराउंडर की क्या जरूरत है?’ उन्होंने कहा, ‘खुद एक ऑलराउंडर होने के नाते मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही नियम तो नियम होते हैं। हमें उनका पालन करना होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह पसंद नहीं है।’

अक्षर ने पिछले आईपीएल सत्र में केवल 204 गेंदें फेंकी थीं, जबकि उससे पिछले सत्र में उन्होंने 264 गेंदें फेंकी थीं। उन्होंने कहा कि यह ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ नियम के कारण नहीं था, बल्कि अंगुलि की चोट के कारण था, जो उन्हें आईपीएल से पहले परेशान कर रही थी।

अक्षर पटेल ने कहा, ‘मैंने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की। यह ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ की वजह से नहीं था। मैं गेंद को स्पिन कराने के लिए जिस अंगुलि का इस्तेमाल करता हूं, वह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चोटिल (घाव) हो गई थी। यह घाव इतना बढ़ गया था कि मैं गेंद की सीम पर पकड़ नहीं बना पा रहा था।’ अक्षर पटेल ने कहा, ‘…इसीलिए मैं सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही गेंदबाजी कर रहा था और अपनी अंगुली का ध्यान रख रहा था। सात मैचों के बाद हालत बेहतर हुई और मैंने नियमित रूप से गेंदबाजी करना शुरू कर दिया।’

अक्षर के सामने दिल्ली को चैंपियन बनाने की चुनौती

अक्षर के सामने दिल्ली को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने की चुनौती है। अक्षर पटेल ने महज 18 महीनों में सबसे छोटे प्रारूप में दो बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। इस महीने की शुरुआत में टी20 विश्व कप खिताब का बचाव करने वाली टीम की तुलना 2000 के दशक की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम से की जा रही है। उस समय हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम को वनडे प्रारूप में सफलता मिली थी। कुछ लोगों ने मौजूदा भारतीय टीम को अब तक की सबसे महान टी20 टीम बताया है। अक्षर ने कहा कि वह अलग-अलग युगों की टीमों की तुलना करने में विश्वास नहीं रखते।

सबसे महान टी20 टीम के तमगे पर विश्वास नहीं

अक्षर पटेल ने कहा, ‘भारतीय टीम के लिए यह सब 2022 के बाद शुरू हुआ। हमने इस तरह की क्रिकेट खेलना शुरू किया और कुछ कड़े फैसले लिए। अगर इस भारतीय टीम को दबदबा बनाना है तो हमें बेखौफ होकर क्रिकेट खेलना जारी रखना होगा और उस समय खेल की आवश्यकता के अनुसार बदलाव करने होंगे।’ उन्होंने कहा, ‘मैं अब तक की सबसे महान टी20 टीम होने के तमगे पर विश्वास नहीं करता। यह सब समय और युग की बात है। अगर किसी टीम का संयोजन सही हो तो वह चमत्कार कर सकती है।’

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