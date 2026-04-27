आईपीएल 2026 का सबसे कम स्कोर सीजन के 39वें मैच में देखने को मिला है। पिछला एक हफ्ता मौजूदा सीजन के लिए शानदार रहा है। पहले सबसा बड़े रन चेज, उसके बाद पहला सुपर ओवर और अब सबसे कम स्कोर देखने को मिला। आरसीबी के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम सोमवार (27 अप्रैल 2026) को 75 रन पर सिमट गई। दिल्ली का यह आईपीएल में तीसरा सबसे कम स्कोर भी है।
आईपीएल में किसी भी टीम के सबसे कम टोटल का रिकॉर्ड (49 रन ऑलआउट) आरसीबी के नाम दर्ज हैं। आईपीएल 2026 के 39वें मैच में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले खेलने उतरी दिल्ली के लिए भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड बड़ा खतरा बनकर आए। दोनों के कहर के आगे 8 रन पर ही दिल्ली के छह खिलाड़ी आउट हो गए थे।
IPL इतिहास के सबसे कम इनिंग टोटल
|टीम
|स्कोर
|ओवर्स
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी टीम
|मैदान
|मैच की तारीख
|आरसीबी
|49
|9.4
|5.06
|2
|बनाम केकेआर
|ईडन गार्डन्स
|23 अप्रैल 2017
|राजस्थान रॉयल्स
|58
|15.1
|3.82
|2
|बनाम आरसीबी
|केप टाउन
|18 अप्रैल 2009
|राजस्थान रॉयल्स
|59
|10.3
|5.61
|2
|बनाम आरसीबी
|जयपुर
|14 मई 2023
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|66
|13.4
|4.82
|2
|बनाम एमआई
|दिल्ली
|6 मई 2017
|दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स)
|67
|17.1
|3.90
|1
|बनाम किंग्स XI पंजाब
|मोहाली
|30 अप्रैल 2017
|केकेआर
|67
|15.2
|4.36
|1
|बनाम एमआई
|वानखेड़े
|16 मई 2008
|आरसीबी
|68
|16.1
|4.20
|1
|बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
|ब्रेबोर्न
|23 अप्रैल 2022
|आरसीबी
|70
|17.1
|4.07
|1
|बनाम सीएसके
|चेन्नई
|23 मार्च 2019
|आरसीबी
|70
|15.0
|4.66
|1
|बनाम राजस्थान रॉयल्स
|अबू धाबी
|26 अप्रैल 2014
|किंग्स XI पंजाब
|73
|15.5
|4.61
|1
|बनाम पुणे सुपर जायंट्स
|पुणे
|14 मई 2017
|कोच्चि टस्कर्स
|74
|16.3
|4.48
|2
|बनाम डेक्कन चार्जर्स
|कोच्चि
|27 अप्रैल 2011
|दिल्ली कैपिटल्स
|75
|16.3
|4.54
|1
|बनाम आरसीबी
|दिल्ली
|27 अप्रैल 2026
एक समय दिल्ली की टीम इतिहास के सबसे कम टोटल की ओर बढ़ती दिख रही थी। मगर उसके बाद डेविड मिलर 19, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए अभिषेक पोरेल ने 30 रन बनाकर टीम को 75 रन तक पहुंचाया। आरसीबी के लिए जोश हेजलवुड ने चार और भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट झटके। उनके अलावा सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या और रसिक सलाम को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली के नाम इस मैच में आईपीएल इतिहास का सबसे कम पॉवरप्ले स्कोर बनाने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ।
IPL में पॉवरप्ले (1-6 ओवर) का सबसे कम स्कोर
- 13/6 : DC vs RCB, दिल्ली, 2026*
- 14/2 : RR vs RCB, केप टाउन, 2009
- 14/3 : SRH vs RR, पुणे, 2022
- 15/2 : CSK vs KKR, कोलकाता, 2011
- 16/1 : CSK vs DD, रायपुर, 2015
- 16/1 : CSK vs RCB, चेन्नई, 2019
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