IPL 2026 DC vs RR 62nd Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स के 11 मैच में 12 अंक है। वह लगातार दो मैच हारी है, जिसमें एक मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था। वह जीत की राह पर लौटना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। 12 मैच में उसके 10 अंक हैं। मैच हारने पर वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। यहां हेड टू हेड, स्क्वाड, प्लेइंग 11, पिच-मौसम रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग समेत पूरी जानकारी दी गई है।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 31

दिल्ली कैपिटल्स – 16

राजस्थान रॉयल्स 15।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स संभावित प्लेइंग 11

दिल्ली कैपिटल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन)

केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, मुकेश कुमार, औकिब नबी डार, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी।

राजस्थान रॉयल्स संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर ऑप्शन)

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, बृजेश शर्मा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मौसम और पिच रिपोर्ट

दिल्ली कैपिटल्स-राजस्थान रॉयल्स मैच जिस पिच पर खेला जाएगा वह बल्लेबाजों के मुफीद होगी। इस पिच पर खेले गए पिछले पांच मैचों में से चार में पहली पारी में 180 से ज्यादा का स्कोर बना है। एक बार ऐसा नहीं हुआ था, जब पिछले महीने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 75 रन पर आउट किया। इस पिच पर पिछले चार में से तीन मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। मौसम की बात करें तो तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश होने के आसार नहीं हैं।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, पथुम निसांका, समीर रिजवी, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, नीतीश राणा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, करुण नायर, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ।

राजस्थान रॉयल्स स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रियान पराग (कप्तान), रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का टॉस कब होगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच कब से खेला जाएगा?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स का लाइव टेलीकास्ट कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख पाएंगे?

दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

KKR बनाम गुजरात मैच के बाद अंकतालिका

केकेआर ने गुजरात को आईपीएल 2026 के 60वें मैच में 29 रन से हरा दिया और अंकतालिका में दिल्ली से ऊपर आ गई। वहीं इस मैच के बाद ऑरेंज कैप पर साई सुदर्शन के नाम हो गया। शुभमन गिल आरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर आ गए। पर्पल कैप अब भी भुवी के नाम ही है। पूरी खबर पढ़ें।